Trump határbiztonsági főtanácsadója szerint belső információk szivároghattak ki az FBI-tól

Tom Homan, Trump adminisztrációjának határbiztonsági tanácsadója szerint az FBI állhat az illegális bevándorlók elleni Bevándorlási és Vámügyi Hivatal (ICE) által szervezett razziák kiszivárogtatásának hátterében. Egy coloradói akció során kevesebb letartóztatás történt a vártnál, mert az információk idő előtt nyilvánosságra kerültek.

Trump belső ellenséggel nézhet szembe.

Fotó: NurPhoto via AFP

A Fox News egyik műsorában Homan kijelentette, hogy a belső információk kiszivárgása veszélybe sodorja a hatóságokat és akadályozza Trump bevándorlási politikáját. Szerinte az FBI érintettsége egyre valószínűbb, ezért a belbiztonsági minisztérium felügyelete alatt már folyamatban van a vizsgálat.

Trump és tanácsadói határozott lépéseket sürgetnek

A helyzet különösen feszültté vált, miután egy Los Angelesben tervezett nagyszabású ICE-akció részletei is kiszivárogtak a médiához. Homan szerint a felelősök nemcsak az intézkedéseket akadályozták meg, hanem kockára tették a rendvédelmi szervek tagjainak életét is. A szivárogtatók elleni fellépésben az igazságügyi minisztérium is szerepet vállalt, és ígéretet tett arra, hogy a bűnösök nemcsak az állásukat és a nyugdíjukat veszíthetik el, hanem börtönbüntetésre is számíthatnak.

Trump belbiztonsági minisztere, Kristi Noem szintén élesen bírálta az FBI-t, korrupcióval és a „mély állam” érdekeinek kiszolgálásával vádolva az ügynökséget.

Trump határozott fellépése azonban világos: az illegális bevándorlás elleni intézkedéseket továbbra is végrehajtják, függetlenül attól, hogy kik próbálják akadályozni azokat.

Borítókép: Tom Homan. (Fotó: Getty Images via AFP/2025 Getty Images)