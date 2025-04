Bécs választott, az FPÖ büszke az eredményre

Bár még nincsenek meg a végső, hivatalos eredmények, a szavazatok 90 százalékos feldolgozottsága mellett kijelenthető, hogy a bécsi választás előtti közvélemény-kutatások egészen pontosan megjósolták az eredményt. Ahogy arról korábban beszámoltunk, az FPÖ a várakozásoknak megfelelően a második helyre került, míg az SPÖ jelentős veszteségek mellett is megőrizte első helyét. Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója lapunknak adott interjújában úgy fogalmazott, hogy az FPÖ megerősödése az országos tendenciák része, aminek komoly nemzetközi hatása is lehet. Most megkezdődtek a koalíciós tárgyalások, és a pártok vezetői is értékelték az eredményeket.

Bécs választott, hatalmasat erősödött a Szabadságpárt. Fotó: AFP

Bécs szocialista polgármestere koalícióra készül

Michael Ludwig, Bécs szocialista polgármestere vasárnap esti nyilatkozatában világossá tette, hogy a választásokon az SPÖ maradt a legerősebb párt, és ezt követően több párttal is megkezdik a tárgyalásokat a lehetséges együttműködésről. Ludwig hangsúlyozta:

Még a nyár előtt szeretnénk stabil városi és tartományi kormányt alakítani.

A polgármester ugyanakkor kizárta az FPÖ-vel való koalíció lehetőségét.