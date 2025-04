Háborúra készülhet Németország, terítéken a kötelező katonai szolgálat

Svéd modell, egy év kötelező szolgálat, a 2011-es kötelező katonai szolgálat újraindítása: Németországban az orosz–ukrán háború 2022-es kitörése óta óriási vita zajlik a témában. A mostani kormányalakítási tárgyalásokat is jelentősen befolyásolja, hogy mely pártok hogyan állnak a védelmi kérdésekben. Egy korábban bejelentett pénzügyi csomag a Bundeswehrnek a jövőben több pénzt biztosít, így milliárdok állnak rendelkezésre a fegyverkezési beruházásokra. Problémák adódhatnak azonban a személyzettel kapcsolatban.

Újra asztalon a kötelező katonai szolgálat kérdése Németországban, a pártok habárúra készülhetnek (Fotó: AFP)

A német parlament védelmi biztosa, Eva Högl (SPD) a Deutschlandfunk rádióban azt mondta:

A Bundeswehrnek teljes mértékben működőképesnek kell lennie, és ehhez mindenekelőtt személyzetre van szüksége”.

A Bundeswehr főfelügyelője, Carsten Breuer tábornok szintén katonahiányra figyelmeztetett. Véleménye szerint a közeljövőben nehéz lesz biztosítani Németország védelmi képességét valamilyen kötelezettségvállalás nélkül. Breuer a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak március elején azt mondta, hogy a fegyveres erők kötelékéből jelenleg mintegy százezer katona hiányzik, ezeket az aggodalmakat pedig felerősítette az orosz–ukrán háború.

A polgári szervezetek a polgári védelem terén is feszült helyzetre hívták fel a figyelmet, kijelentve, hogy Németország jelenlegi állapotában drámaian sebezhető.

Egy jövőbiztos polgári védelmi rendszer létrehozása érdekében az új szövetségi kormánynak sürgős intézkedéseket kell hoznia

– fogalmaztak a polgári szövetségek egy közös nyilatkozatban, akik egyebek mellett az önkéntes szolgálatok támogatását szorgalmazzák.

A kereszténydemokraták háborúra készülnének

A CDU/CSU elképzelhetőnek tartja a valódi kötelező katonai szolgálathoz való visszatérést. „Németországnak szembe kell néznie a megváltozott világhelyzet realitásaival, és eleget kell tennie vezetői felelősségének is” – olvasható a párt választási programjában. Az ország, de az EU és a NATO partnereivel együtt az ország védelme érdekében a párt támogatja a 2011 óta érvényben lévő sorkötelezettség felfüggesztésének fokozatos visszavonását, főképp az elhúzódó orosz–ukrán háború miatt.

Friedrich Merz leendő német kancellár háborúra készülhet (Fotó: AFP)

A CDU/CSU szerint amíg ez nem valósul meg, a Bundeswehr személyi felkészültségének megerősítése érdekében a kötelező kontingens katonai szolgálat bevezetését szorgalmazzuk.

A megváltozott fenyegetettségi helyzetre való tekintettel Florian Hahn CSU-s politikus például nemrég a kötelező sorkatonai szolgálat újbóli bevezetésének felgyorsítását sürgette.

A CDU/CSU is be akarja vezetni a férfiak és nők számára is kötelezően teljesítendő egyéves szolgálatot. Aki nem kíván belépni a fegyveres erőkhöz, annak – a korábbi polgári szolgálathoz hasonlóan – szociális, kulturális vagy ökológiai szervezetekben kell teljesítenie a „közösségi évet”.

Boris Pistorius védelmi miniszter ugyanakkor március elején a tagesthemen című hírműsorban a kötelező katonai szolgálat azonnali visszatérése ellen emelte fel szavát:

Nincs meg az a nagyszámú laktanya, amelyre szükségünk lenne ahhoz, hogy egy adott évben valóban minden sorköteles katonát be tudjunk hívni.

A CDU lehetséges koalíciós partnere, az SPD is úgy véli, hogy szükség van egy új sorkatonai szolgálatra – de annak rugalmasnak kell lennie. „Az új katonai szolgálatnak önkéntesnek kell lennie, és a Bundeswehr igényeihez kell igazodnia. A katonai sorozás alapjait gyorsan meg kell teremteni” – áll az SPD kormányprogramjában.

Egy erre vonatkozó törvénytervezet, amely a jövőben minden katonaképes fiatalember számára kötelezővé tette volna a katonai szolgálatot, az előre hozott választások miatt nem került elfogadásra. Az elképzelés szerint mindenkit nyilvántartásba vesznek, aki alkalmas a katonai szolgálatra, de csak a szükséges létszámot és elsősorban azokat sorozzák be, akik maguk akarják ezt megtenni.

Eva Högl többször arra hívta fel a figyelmet, hogy első körben az infrastruktúrát kell rendbe tenni (Fotó: AFP)

Milyen a svéd modell?

A szövetségi kormány az úgynevezett svéd modellt vette mintául. Az SPD a Frank-Walter Steinmeier szövetségi elnök által javasolt, „mindenki számára kötelező társadalmi évet” is el tudja képzelni, nemcsak a Bundeswehrben, hanem a szociális, kulturális és környezetvédelmi területeken is.

Mint ismert, Svédországban a férfiaknak és nőknek 18 éves korukban ki kell tölteniük egy kérdőívet a hadsereggel kapcsolatban. A válaszok alapján a fiatalok egy részét behívják a sorozásra 2 általában egy évfolyam hét százalékát, akik egyébként is érdeklődésüket fejezték ki.

A német Zöldeknek saját javaslatuk van: ők a kötelező „szabadságszolgálat” mellett vannak. Vasárnap Katharina Schulze, a bajor tartományi parlament zöld frakcióvezetője és Florian Siekmann belpolitikai szóvivő a közösségi médiában érvelt a 18 és 67 év közötti korosztály számára kötelezően előírt szabadságszolgálat mellett. A hat hónapos szolgálatot katonai szolgálatként, polgári védelemben vagy közösségi szolgálatként kellene teljesíteni. A már teljesített szolgálatot vagy bizonyos önkéntes tevékenységeket el kellene ismerni. A Baloldali Párt (Linke) ezzel szemben kategorikusan elutasítja a kötelező katonai szolgálatot.

Mit gondolnak a fiatalok a kötelező katonai szolgálatról?

A fiatalok hajlandósága a kötelező katonai szolgálat elfogadására a jelek szerint alacsony. A Yougov március elején végzett felmérése szerint a németek mintegy 58 százaléka támogatja a kötelező katonai szolgálatot. A 18-29 évesek 61 százaléka azonban, akik maguk is érintettek a kérdésben, ellenzi a kötelező katonai szolgálatot. A Német Szövetségi Ifjúsági Tanács tavaly kijelentette, hogy a fiataloknak szabadon kell dönteniük arról, hogy katonai vagy polgári szolgálatot kívánnak-e teljesíteni. Ugyanakkor a meglévő önkéntes szolgálatokat meg kell erősíteni. A szövetségek azt is kifogásolták, hogy a fiatalokat nem vonták be eléggé a kötelező szolgálatról szóló vitába.

Borítókép: Háborúra készülhet a leendő német kormány, a közelető katonai szolgálatról vitáznak a pártok (Fotó: AFP)