Hídról zuhant le a teherszállító vonat + videó

Kisiklott és lezuhant egy felüljáróról egy tehervonat Indianapolisban, az Egyesült Államokban.

Forrás: Indianapolisi tűzoltóság

A tűzoltóságot azonnal a helyszínre vezényelték, miután

a teherszállító vonat hat kocsija kisiklott. A vagonok közül négy üres volt, kettő tartalma azonban az útra ömlött.

A vonat kukoricakeményítőt szállított, és bár az esetet vegyszerkiömlésnek minősítették, veszélyes anyagról nem érkezett külön jelentés.

A hídról lezuhant kocsik miatt két sugárutat is le kellett zárni

Két sugárutat hosszabb időre le is kellett zárni, miután a vasúttársaságnak különböző berendezéseket kell szállítania a helyszínre, hogy a kisiklott és lezuhant vagonokat el tudják mozdítani és szállítani – írta meg hírportálján a Wane helyi csatorna.

Sérültről nem érkezett jelentés.

Az esetről videó is készült, amelyen jól látszik, milyen megdöbbentő mennyiségű áru ömlött az útra.

Ahogy arról akkor lapunk is beszámolt, 2023-ban sokkal súlyosabb vonatbaleset történt az Egyesült Államokban. Ohióban súlyos környezeti károkat okozott egy baleset, amelyben egy nagyobb, részben veszélyes anyagokat szállító szerelvény ötven kocsija siklott ki, majd kapott lángra az Ohio állambeli East Palestine kisvárosban. A veszélyes anyag – zömmel vinil-klorid – a talajba és a környező vizekbe is beszivárgott, a helyiek azóta is rendszeresen számolnak be egészségügyi panaszokról.

