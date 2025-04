Orbán Viktor az Osztrák Nemzeti Tanács elnökével tárgyalt

Walter Rosenkranz a tavaly szeptemberi parlamenti választásokon győztes Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) tagja.

A megbeszélés során a felek a kétoldalú témák mellett áttekintették Ukrajna EU-csatlakozásának Ausztriára és Magyarországra gyakorolt hatásait, beleértve a biztonsági, gazdasági és a mezőgazdaságra gyakorolt kockázatokat.

Az Országgyűlés elnöke is fogadta az Osztrák Nemzeti Tanács elnökét. – Zökkenőmentesen folytatódhat Magyarország és Ausztria között a korábban kialakított kiváló kapcsolat – fogalmazott a tárgyalás után. Kövér László rámutatott, újra egy pártcsaládba tartozik a két házelnök, ugyanis Walter Rosenkranz a választásokat megnyerő Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) tagjaként került a házelnöki székbe, ráadásul az FPÖ-vel közösen alakította meg a Fidesz a Patrióták Európáért pártcsaládot az Európai Parlamentben.

Fotó: MTI

A két ország között hagyományosan jó a kapcsolat, amelynek nemcsak történelmi, hanem gazdasági alapjai is vannak, hiszen Magyarország negyedik legnagyobb kereskedelmi partnere és második legnagyobb tőkebefektetője Ausztria, továbbá több mint 100 ezer magyar munkavállaló erősíti az osztrák gazdaságot.

Nem tudnánk meglenni egymás nélkül csak a gazdasági dimenziót nézve

– emelte ki a házelnök.

Kövér László elmondta azt is, hogy a világpolitikai folyamatok tekintetében is jó néhány kérdésben a két ország álláspontja – az érdekeiknek megfelelően – egybeesik vagy hasonló, ez pedig megadja az alapot ahhoz, hogy a két törvényhozás a jövőben is szorosan működjön együtt nemcsak házelnöki szinten, hanem a szakbizottságok és baráti tagozatok szintjén is.

A házelnök kitért arra is, hogy májusban újra köszöntheti osztrák kollégáját az Európai Unió parlamenti házelnökeinek találkozóján, amelyen Walter Rosenkranz nyitóelőadást tart a föderalizmus vagy nemzeti szuverenitás témakörében.

A találkozó, bár rövidre sikeredett, de egy szép barátság kezdete lesz

– fogalmazott Kövér László. Walter Rosenkranz kiemelte, habár rövid volt a találkozó, annak minőségét nem a hossza, hanem a tartalma határozza meg.

Beszámolója szerint a megbeszélésen szó esett Ausztria és Magyarország közös erőfeszítéséről, amelyet a délkelet-európai országok európai unióhoz való csatlakozásának elősegítése érdekében tesznek, és amely nemcsak Európa és az unió, hanem a két ország érdeke is. Az Osztrák Nemzeti Tanács elnöke úgy fogalmazott, a vasfüggöny leomlása előtt Ausztria volt a legkeletibb országa a kontinens szabad részének, Magyarország pedig a legnyugatibb országa a kommunista blokknak, azóta azonban nem csupán az évszázados történelmi összefonódás alapján, hanem földrajzilag is Európa szívében van mindkét ország.

Ebből a pulzáló szívből pedig sok felelőssége fakad mindkét országnak, a parlamenti képviselőinek és kormányának az országok fejlesztésének tekintetében

– jelentette ki Walter Rosenkranz. Megjegyezte, az együttműködéshez jó példát ad a két ország parlamenti baráti tagozatának virágzó kapcsolata. Az Osztrák Nemzeti Tanács elnöke kiemelte azt is, hogy nagyon fontosak a személyes találkozók az álláspontok megvitatásában a virtuális kinyilatkoztatások helyett.

Borítókép: Orbán Viktor Walter Rosenkranzcal, az Osztrák Nemzeti Tanács elnökével tárgyalt (Fotó: MTI)