Pete Hegseth Panamába megy

A héten Panamába látogat az Egyesült Államok védelmi minisztere, Pete Hegseth – számol be róla a The Financial Times.

Pete Hegseth várhatóan Jose Raul Mulino panamai elnökkel is találkozik (Fotó: Anadolu via AFP)

A közép-amerikai ország és a Panama-csatorna akkor került a nemzetközi érdeklődés homlokterébe, amikor Donald Trump amerikai elnök felvetette, hogy visszaszerzi az irányítást a kulcsfontosságú vízi út felett, ugyanis az Egyesült Államok számára nemzetbiztonsági kockázatot jelent, hogy a csatorna két végén található kikötők irányításában kínai cég vállalt részt.

Egy amerikai befektetői csoport ajánlatot is tett a kínai cég részesedésének megvásárlására, erre azonban még a kínai hatóságoknak is rá kell bólintania, ami enyhén szólva kétségessé teszi az ügylet létrejöttét.

Hegseth a Közép-amerikai Biztonsági Konferencián vesz részt, és várhatóan kedden találkozik Jose Raul Mulino panamai államfővel. A Pentagon szóvivője szerint a látogatás célja a Panama és más közép-amerikai országokkal fennálló partnerségek erősítése a régió békéjének és biztonságának megőrzése érdekében.

A múlt héten közös hadgyakorlat zajlott a közép-amerikai országban panamai és amerikai katonák részvételével, amelynek célja a csatorna védelmének erősítése volt. Hamarosan egy újabb hasonló gyakorlatra is sor kerülhet.

Panama jelentőségét jelzi, hogy Marco Rubio amerikai külügyminiszter első külföldi útja ide vezetett, emellett Pete Hegseth is egyeztetett korábban az ország vezetésével telefonon. A Pentagonnak a hívásról szóló közleménye szerint „az amerikai hadsereg és a panamai biztonsági erők közötti együttműködés bővítésében” állapodtak meg a felek.

A közép-amerikai ország azzal is igyekezett jó pontokat szerezni a Trump-kormányzatnál, hogy keményen fellépett az Egyesült Államokba tartó migránsok ellen a Darién-szakadék térségében, amely egy 60 mérföld hosszú, sűrű dzsungel Kolumbia és Panama között.

Borítókép: Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter (Fotó: AFP)