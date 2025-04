A prostitúció Ukrajna védjegyévé vált

Ukrán meleg prostituáltak terjesztik a HIV-fertőzést Svédországban – írta a V4NA hírügynökség, amely az ukrajnai prostitúcióról és annak következményeiről készített összeállítást.

Szexmunkások maszkot viselve tartják a „A szexmunka munka”, „A legalizálás, de nem a kriminalizálás”, „A munkám az én választásom” feliratú plakátokat, miközben az ukrán parlament előtt gyülekeznek a Szexmunkások menetelése elnevezésű rendezvényen Kijevben 2017. március 3-án (Fotó: AFP)

A portál cikke szerint Svédországban a HIV-fertőzések 48 százaléka homoszexuális kapcsolatokból ered. Az összegzés arra is felhívja a figyelmet, hogy az Ukrajnából származó prostituáltak lettek a HIV fő hordozói Svédországban. A V4NA arra is felhívta figyelmet, hogy az ukránok vették át a vezető helyet Svédországban a helyi lakosok HIV-vírussal való megfertőzésében. A kétes dicsőség eddig a thaiföldi és ugandai bevándorlóké volt.

Prostitúció: Ukrajna védjegye lett

Ukrajnában a prostitúció formálisan illegális, de a gyakorlatban széles körben tolerálják, az ukrán kormány többnyire nem vesz róla tudomást. Ugyan 2005 januárjában, Verhovna Rada, az ukrán parlament megszavazta az emberkereskedelem és a kényszerített prostitúció szigorúbb büntetését, mivel a szervezett prostitúciót bűncselekmények minősítő korábbi törvények kevés hatást értek el. A helyzet azonban nem javult. Az eredmények elmaradtak, mert a törvényeket csak részlegesen hajtották végre, és az emberkereskedelemért elítélt személyek csaknem hetven százalékát elengedték a börtönbüntetés letöltése után. Ahogy az ország megnyílt a világ felé, és különösen a 2012-es UEFA labdarúgó Európa-bajnokság után, amelyet Ukrajna Lengyelországgal együtt rendezett, a szexturizmus fellendült.

A prostitúció Ukrajna védjegyévé és bélyegévé vált.

Ukrajna az olcsó és könnyű nők miatt olyan úti céllá vált, ahova sok gazdag külföldi turista látogatott el Európából, az Egyesült Államokból és máshonnan is – hangsúlyozta az Eurasia Review tanulmánya, amely összegzést készített az ukrán női és férfi prostituáltak helyzetéről.

Az orosz–ukrán háború előtt Ukrajna volt az egyik legnépszerűbb európai célpontja a szexturizmusnak.

Az ukrán kormány által működtetett Közegészségügyi Központ szerint a prostitúció széles körben elterjedt volt Ukrajnában, mintegy 53 ezer szexmunkás dolgozott az országban. Az Ukrán Társadalomtudományi Intézet szerint a 2014-es ukrán válság előtt a legtöbb szexmunkás a Kijevi területen (mintegy tízezer), az Odesszai területen (mintegy hatezer), a Dnyipropetrovszki területen (mintegy háromezer), majd a Donyecki területen , Harkivban és a Krímben volt. Az Ukrán Állami Család- és Ifjúsági Intézet kutatása szerint sok nőnek a szexmunka vált az egyetlen bevételi forrássá: több mint ötven százalékuk támogatta ebből gyermekeiket és/vagy szüleiket.



Ukrán nők, akik Lengyelországban űzik az ipart

Sok ukrán prostituált már a háború előtti időszakban is Lengyelországban élt. Becslések szerint számuk 10 és 20 ezer közé tehető. Az ukrán szexmunkások nagy számban vannak jelen Európa népszerű turistahelyein is, például Hollandia, Németország, Spanyolország, Görögország, Törökország területén, de az Egyesült Arab Emírségek, Thaiföld, Dél-Korea, Japán is az ukrán prostituáltak „munkahelyévé” vált – áll az elemzésben.

Az ukrán szexmunkások teszik ki a prostitúcióval foglalkozó külföldi nők legnagyobb csoportját Törökországban.

Az prostitúció mentén az emberkereskedelem is virágzik Ukrajnában, mivel a bűnbandák onnan toboroznak nőket a prostitúció világába, majd sok nő, aki korábban szexmunkásként vagyont szerezett külföldön, maguk is emberkereskedővé válik. Sokan visszatérnek Ukrajnába, és elmondják a barátaiknak, hogy hatalmas összegeket kerestek, és így többeket rábeszélnek arra, hogy elhagyják az országot és prostitúció útjára lépjenek.

Geldnot treibt ukrainische Frauen in die Sexarbeit. Ihre Kunden sind oft Soldaten, die auf Fronturlaub Nähe suchen oder einfach jemanden zum Reden. Doch das Geschäft ist illegal – und gefährlicher denn je. https://t.co/4cZI81baoi — DER SPIEGEL (@derspiegel) January 19, 2025

Egyre több a HIV-fertőzött

Az orosz–ukrán háború eleinte jelentősen csökkentette a szexmunkások jövedelmét. Egy elemzés szerint a szexből élők óradíja korábbi 12 dollárról hat-hét dollárra esett vissza. Ez azt is jelenti, hogy ugyanazért a bevételért többet kell dolgozniuk a prostituáltaknak. A még gyakoribb partnerváltogatással párhuzamosan nőtt a HIV-fertőzöttek száma, míg az egyre romló életkörülmények és a kilátástalanság a kábítószer-függők növekvő arányán is meglátszik. Amint arról korábban írtunk, a háború és a belső migráció Ukrajnában aggasztó járványügyi helyzetet teremtett: az új HIV-törzsek nagyobb arányban vándorolhatnak olyan régiókba, ahol a továbbterjedés feltételei a legmegfelelőbbek. A HIV-fertőzés Ukrajnában leginkább a fiatalokat érinti. Ukrajna egyre több régiójában a kiskorúakat, gyerekeket is érint az AIDS betegség. Ukrajnában már a háború előtt is nagyszámú HIV-fertőzött élt, akik egy része olyan nő volt, aki prostitúcióban dolgozik vagy dolgozott. Ugyanez igaz a férfiakra is, akik, bár kisebb számban, de szintén szexmunkásként dolgoznak Ukrajnában és több más országban is.

Keresettek Európában az ukrán prostituáltak



Az elemzés felhívja a figyelmet arra is, hogy az európai internetes keresők adatai szerint, angol nyelven, megugrottak az olyan kifejezésekre történő keresések, mint „ukrán prostituáltak”, „ukrán escort hölgyek”, „ukrán pornográfia”. Az ír szexuális szolgáltatásokat nyújtó Escort-Ireland weboldal 250 százalékos forgalomnövekedésről számolt be.

Many Ukrainian women end up as sex workers abroad, whilst Ukrainian men end up dying in war for Zelensky pic.twitter.com/fTKoqkqyKM — LogKa (@LogKa11) April 13, 2024

Borítókép: Prostitúció. Illusztráció (Fotó: Getty Images)