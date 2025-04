Ritkaföldfémek: a jövő olaja

A Világgazdasági Fórum (WEF) szerint a kritikus ásványi anyagok a 21. század új olajaként szerepelnek majd. A 2015-ös párizsi megállapodás értelmében az aláíró országok 2050-ig nettó nulla kibocsátás célját tűzték ki, és ennek fényében a gazdaság modernizálásához nagy mennyiségben szükség van a kritikus ásványkincsekre.

A Nemzetközi Energiaügynökség szerint a kritikus ásványi anyagok elsődleges ellátási szükséglete a következő 15 évben többszörösére fog nőni.

A ritkaföldfémek 17 kémiai elemet foglalnak magukban, amelyek a periódusos rendszerben találhatók. Nevük ellenére nem ritkák a földkéregben, de bányászatuk és feldolgozásuk bonyolult és költséges. Ezek az elemek azonban ma már nélkülözhetetlenek számos modern technológiai alkalmazásban, beleértve az okostelefonokat, elektromos autókat, szélturbinákat és katonai eszközöket.

A ritkaföldfémeket két csoportra osztják: könnyű és nehéz ritkaföldfémekre. A könnyű ritkaföldfémeket, mint például a cérium és a lantán, leggyakrabban katalizátorokban, üvegpolírozó szerekben és akkumulátorokban használják. A nehéz ritkaföldfémek, mint például a neodímium és a diszprózium, erősebb mágneseket alkotnak, amelyek elengedhetetlenek az elektromos járművek motorjaihoz és a szélturbinák generátoraihoz.

A ritkaföldfémek bányászata és feldolgozása jelentős környezeti kockázatokkal jár. A bányászati tevékenységek szennyezhetik a talajt és a vizet, a feldolgozási folyamatok pedig mérgező hulladékokat termelhetnek. A ritkaföldfémek bányászata és feldolgozása gyakran koncentrálódik néhány országban, ami geopolitikai aggodalmakat vet fel az ellátási lánc biztonságával kapcsolatban.

A leggazdagabb ritkaföldfém-készletekkel rendelkező országok:

Kína : A világ legnagyobb ritkaföldfém-termelője és -exportőre. Az ázsiai országé a legnagyobb ismert ritkaföldfém-készletek, emellett a felhasználásuk terén és a ritkaföldfémek feldolgozásában is vezető szerepet tölt be.

Vietnám : Jelentős ritkaföldfém-készletei vannak, és növekvő termelői kapacitása. Az Egyesült Államok mellett más országok is elkezdtek oda koncentrálni, a Kínától való függőség csökkentése érdekében.

Brazília : Szintén jelentős ritkaföldfém-készletei vannak, de a termelés még nem olyan fejlett, mint Kínában.

Oroszország : Nagy ritkaföldfém-készletei vannak, de a kitermelés és a feldolgozás terén vannak kihívások.

India : Növekvő ritkaföldfém-termelő, és jelentős készletei vannak.

Ausztrália: Jelentős termelő kapacitása ban.

Kína állítja elő a világ ritkaföldfémeinek több mint 95 százalékát, amely 17 elem kulcsfontosságú egy sor high-tech termék előállításához. Ennek kétharmadát az ásványi anyagokban gazdag Paotouban dolgozzák fel a Góbi-sivatag szélén (Fotó: AFP/Ed Jones)

Miért fontos Washingtonnak az ukrán ásványkincsvagyon?

Az Egyesült Államoknak bár nagy mennyiségű nyersanyaga van, viszont ezek többsége fosszilis energiahordozó (szén, olaj, földgáz) vagy fém (arany, réz, vas). A ritkaföldfémek terén az Egyesült Államok importra szorul, még úgy is, hogy 2018-hoz képest 2022-ben az ország nyersanyag-kitermelése 207 százalékkal nőtt, írta az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzése.

Ukrajnának jelentős ritkaföldfém-lelőhelyei vannak, bár a pontos számuk és a kitermelt mennyiség pontos adatai nem nyilvánosak.

Az ukrán Forbes szerint az ukrán ásványkincsek összes tartaléka 111 milliárd tonna, amelynek értéke körülbelül 14 800 millárd dollár. Kijev az olyan fontos nyersanyagokban, mint a lítium, az uránium vagy a titán a világ legnagyobb készleteivel rendelkezhet.

Az országnak jelentős lítiumkészletei vannak, ami fontos az elektromos járművek akkumulátorainak gyártásához. Nagy titán lelőhelyek találhatóak az országban, amely a repülőgépgyártás fontos eleme. Emellett szén, vasérc, mangán, és egyéb ásványi anyagok is megtalálhatók Ukrajnában.

A ritkafémek felhasználása rendkívül széles körű. Repülőgépek, műholdak, atomerőművek, képernyők, számítógépek, okostelefonok, tankok és autók gyártásánál is használnak ritkafémeket, így egy-egy ország gazdasági teljesítménye is függhet ezeknek az erőforrásoknak a birtoklásától. Ezt Denisz Smihal ukrán miniszterelnök is hangsólyozta Ukrajna stratégiai jelentőségét emelve az EU számára, mivel egy ilyen partnerség segíthet csökkenteni az EU függőségét Oroszországtól.

Kijev rendelkezik az Európai Unió által kritikusnak minősített harminc nyersanyagból 22-vel.

A mezők nagy része azonban magánkezekben van. Ukrajna azonban már kipróbálta az engedélyek elvételének lehetőséget a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) által elrendelt szankciók révén. Február 12-én az RNBO szankciókat vezetett be több oligarcha ellen is, mely már az amerikaiakkal kötendő megállapodás előkészítésének is tekinthető.