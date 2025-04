Robert C.Castel: Kína jóléte függ az Egyesült Államokkal való kapcsolatától + videó

Több ország kezdeményezett egyeztetést a vámok bevezetéséről az Egyesült Államokkal, erre válaszul Trump kilencven napra felfüggesztette a vámok bevezetését, kivéve Kína esetében. Peking ugyanis tárgyalások helyett a viszontvámokat választotta. Így most mindkét fél felfelé licitál a vámok mértékében.

Robert C. Castel hangsúlyozta, fontos megérteni az Egyesült Államok helyzetét ahhoz, hogy érthető legyen Kína reakciója.

„Az Egyesült Államok két dolgot adott az évtizedek folyamán. Az egyik a biztonsági garanciák, és ebben az is benne van, hogy egy kínai hadihajó, egy kínai kereskedelmi hajó elindulhat Kínából, megérkezhet Európába. Tehát ez gyakorlatilag az Egyesült Államok biztosította. A másik dolog, amit az Egyesült Államok biztosított, az a piaca. A világ legnagyobb piaca tulajdonképpen, amit megnyitott mindenki előtt, azt megnyitotta Kína előtt is. Tehát Kínának a gazdasági felemelkedése azzal kezdődött, hogy megnyílt előtte ez a hatalmas piac, és nem Kínának kellett kiépíteni azt a hadiflottát, amelyik biztosítja a hajóinak a szabad hajózását a világtengeren”

– hangsúlyozta a biztonságpolitikai szakértő, aki szerint ez egy olyan dolog, amit magától értetődőnek veszünk, de ha ez nem lenne, akkor válna egyértelművé, hogy mit jelent ez a különbség.

„Látjuk azt, hogy a húszik jelentette fenyegetés milyen drámaian megdrágítják az árukat, amik a távol-keletről jönnek Európába. Tehát ebben a kontextusban kell Kína lépéseit értelmezni. Én azt hiszem, hogy Kínának a jóléte továbbra is ezeken a dolgokon múlik. Azon múlik, hogy hozzáférése legyen az amerikai piachoz, és azon múlik, hogy az amerikai flotta garantálja a kínai hajók, kereskedelmi hajók biztonságát is a tengereken. Szerintem ez mindenképpen egy határt fog szabni Kína cselekedeteinek, ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy ez a fajta egymásra utaltság, hogy az Egyesült Államok el van adósodva Kínának, ugyanakkor Kína függ az amerikai piactól, meg az amerikai biztonsági garanciáktól a tengereken, ez nem mindig teremt békét.”

A podcastben szó van még

a ritkaföldfémek jelentőségéről,

az amerikai–orosz tárgyalásokról,

az ukrajnai békefolyamatról,

a háborúpárti országok békeellenes törekvéseiről,

a hajlandók koalíciójáról.