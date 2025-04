Működik Trump terrorellenes politikája Irakban

Tisztában vannak az iraki milíciák azzal, hogy az amerikaiak célpontjává válhatnak, ha a jelenlegi formában működnek tovább, és úgy tűnik, hajlanak is a kompromisszumra – számol be róla a The Times of Israel izraeli napilap a Reuters hírügynökségre hivatkozva.

Nem akarnak konfliktust a Donald Trump vezette amerikai kormányzattal az iraki siíta milíciák (Fotó: AFP)

Az amerikai tisztségviselők többször figyelmeztették az iraki kormányt, hogy amennyiben nem tesz lépéseket a területén működő milíciák feloszlatása érdekében, Amerika légicsapásokat indíthat ellenük.

A Mohamed Sia al-Szudani iraki miniszterelnök és a milíciák vezetői közötti tárgyalások „nagyon előrehaladott állapotban vannak”, és a csoportok hajlanak arra, hogy eleget tegyenek az amerikai követelésnek – árulta el Izzat al-Sabndar iraki siíta politikus a hírügynökségnek. A fegyveres csoportok tisztában vannak azzal, hogy amerikai támadások célpontjává válhatnak.

A legerősebb siíta milícia, a Kataib Hezbollah egyik vezetője elmondta, hogy el akarják kerülni az eszkalációt az Egyesült Államokkal. A Reutersnek több milícia parancsnoka is megerősítette, hogy fő pártfogójuk, az iráni Forradalmi Gárda (IRGC) is áldását adta arra, hogy meghozzák a megfelelő döntéseket.

A milíciák az Iraki Iszlám Ellenálláshoz tartoznak, amely mintegy tíz keményvonalas síita fegyveres csoportot foglal magában. Ezeknek együttesen mintegy ötvenezer harcosa van, és nagy hatótávolságú rakétákat és légvédelmi fegyvereket is tartalmazó arzenállal rendelkeznek – mondta el két, a milíciák tevékenységét figyelemmel kísérő biztonsági tisztviselő.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)