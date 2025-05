Százötvenezer magyar gazda megélhetése forog kockán

– Jó oka van annak, hogy az európai gazdák egyre több helyen tüntetnek – fogalmazott Dömötör Csaba Brüsszelben. A Fidesz EP-képviselője szerint az uniós agrárpolitika jövőjét most a gyorsított ukrán EU-csatlakozás határozhatja meg, méghozzá a jelenlegi tagállamok rovására. A közös agrárkassza csökkentésével Brüsszel éppen azok jövedelmét sodorná veszélybe, akik ma a vidéki élet alapját jelentik.

Brüsszel az agrárkasszát is megnyirbálná

Dömötör Csaba elmondta: a tervek szerint Brüsszel csökkentené a közös agrárkasszát, hogy abból finanszírozza az ukrán bővítést. Az elsődleges vesztes a területalapú támogatás lenne, amely jelenleg 150 ezer magyar gazdát és családjaikat segíti megélhetéshez. A támogatások csökkentését rejtett módon, különböző alapok összevonásával próbálnák eltüntetni a szem elől. A politikus hangsúlyozta:

Brüsszelnek megint van egy nagy terve, a következményeket viszont nem ők viselnék, hanem az európai gazdák.

Rámutatott arra is, hogy már az ukrán termékek uniós piacra engedése is súlyos károkat okozott, hiszen ezek a termékek gyakran olyan növényvédőszer-hatóanyagokat tartalmaznak, amelyeket az EU-ban már betiltottak. Dömötör szerint az ukrán csatlakozással negyvenmillió hektár termőföld kerülne be az unióba, ezek nagy része azonban nem ukrán családi gazdálkodók, hanem nyugati és tengerentúli alapok, illetve nagyvállalatok kezében van. Ők lennének a fő nyertesei a bővítésnek, miközben a kelet-európai termelők lennének az első áldozatok.

A közös agrárpolitika (KAP) korábban az európai együttműködés szívtájéka volt, most az ukrán zászló az

– jegyezte meg a politikus, aki szerint az alapító atyák még tudták, hogy a KAP nem csupán gazdasági kérdés, hanem a hagyományok, a vidéki élet megbecsülése, a kis falvak és nagyvárosok asztalára kerülő kenyér kérdése is.

Már heteken belül megnyithatják a piacokat

A Fidesz EP-képviselője figyelmeztetett: nem éveken belül, hanem akár már néhány héten belül is életbe léphetnek a változások. Az európai gazdák jelenleg sem tudják, milyen mértékben nyitná meg az Európai Bizottság a piacokat júniusban.

Mindez teljes bizonytalanságot okoz, miközben az unió vezetése hallgat az előkészített döntésekről.

Dömötör a brüsszeli elemzőintézetek adataira is hivatkozott: a Farm Europe szerint Ukrajnában legalább hetven olyan növényvédőszer-hatóanyagot alkalmaznak, amelyeket az unióban már betiltottak.

Az Európai Parlament saját tanulmánya szerint ha a jelenlegi szabályozás marad, húsz százalékkal csökkenhetnek az agrártámogatások a tagállamokban.

Magyar Péter pártja is Brüsszelt szolgálja ki

A politikus arra is kitért, hogy az agrártámogatások leépítésében Magyar Péterék brüsszeli pártja is vezető szerepet vállal. Mint fogalmazott:

Minden alkalommal, amikor Magyar Péter valahol sétál, akkor az itteni üléseken valamelyik frakciótársa helyette ezeket a terveket szépen megszavazza. Ez akkor is így van, ha utána ezt minden létező bokornál megpróbálják letagadni.

Dömötör hangsúlyozta: ami most Brüsszelben történik, ellentétes az európai együttműködés eredeti szellemiségével. Szerinte a magyar gazdák ebben a helyzetben csak a nemzeti érdekképviseletre számíthatnak, és Magyarország azon fog dolgozni, hogy újra a hagyományokat és a vidéki életet védelmező agrárpolitika legyen az unió meghatározó irányvonala.

