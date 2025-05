Erdő Péter: Ferenc pápa jött, hogy jobbá tegyen minket

A bíboros elárulta: többször is meghívta Magyarországra Ferenc pápát, mert úgy érezte, hogy a magyar népnek szüksége van a jelenlétére.

Ferenc pápa és Erdő Péter bíboros esztergom-budapesti érsek és Magyarország prímása szentmisét celebrál a Kossuth Lajos téren a pápa budapesti látogatása során (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)

Legutóbb azt mondtam neki: nem vagyunk jók, jöjjön el, és javítson meg minket. És ő valóban eljött

– fogalmazott Erdő Péter, utalva Ferenc pápa második magyarországi látogatására, írja az Index.

A konklávé kulisszatitkai

A beszélgetés során szóba került a legutóbbi pápaválasztás is, ahol Erdő Péter neve szintén esélyesként merült fel. A The New York Times információi szerint az első szavazási körben az egyik legtöbb voksot kapta, mögötte egy konzervatívabb bíborosi szövetség állt, szemben az úgynevezett „Ferenc pápa embereivel”.