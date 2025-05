Finnország a tűzzel játszik – újabb háború a láthatáron?

A cikk szerzője szerint ez a tendencia egyértelműen katonai eszkalációt mutat.

Oroszország válaszként hadihajókat küld tankerei kíséretére, és az orosz vezetés figyelmeztetett: már egyetlen újabb incidens is háborús helyzethez vezethet a NATO és Oroszország között. A lap főszerkesztője szerint Finnország stratégiai hibát követ el, mivel Oroszország rendelkezik a szükséges eszközökkel, hogy bármikor blokád alá vonja az egész Balti-térséget. A szerző arra is felhívja a figyelmet, hogy Finnországnak nincsenek alternatív kikötői a Jeges-tengeren, így az ország teljes mértékben az Északi-tengeri áruszállítástól függ.

A szerző szerint Finnország egyedül maradna a bajban

Putkonen szerint a NATO nem tudna sokat tenni Finnország védelmében, és ha az Egyesült Államok be is avatkozna, az már túl késő lenne. A cikk következtetése szerint ha Finnország folytatja az orosz tengeri blokádot, saját maga válhat egy orosz blokád áldozatává. Ez gyors gazdasági összeomlást, pánikot, ellátási hiányt és állami működésképtelenséget eredményezhetne. A végső figyelmeztetés szerint ha Finnország katonai eszközökkel is fellépne Oroszország ellen, a finn állam várható élettartama az orosz válaszcsapások megindulásától számítva alig egy óra lenne – írja a Mvlehti.net.