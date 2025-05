Macron: Jönnek az újabb oroszellenes szankciók

Macron a háború után tárgyalna Putyinnal

Emmanuel Macron ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Franciaország kész lenne újra párbeszédet folytatni Vlagyimir Putyinnal – de csak a háború befejezése után.

Készen állok arra, hogy újra beszéljek Putyinnal, de ehhez előbb le kell zárulnia a háborúnak

– fogalmazott. Közben arra is figyelmeztetett, hogy Európa nem függhet örökké az Egyesült Államoktól.

Tisztában vagyunk vele, hogy az amerikai érdekek egyre kevésbé összpontosulnak Európára. Ezt láttuk Afganisztán esetében is. ‘America First’ – ez a hozzáállás, és ez egyébként legitim

– mondta, hozzátéve, hogy Európának a következő 10–20 évben fokoznia kell saját stratégiai önállóságát.

Ukrajna nem szerzi vissza a területeit és nem lesz NATO-tag

A háborús helyzetből fakadó kihívásokkal összefüggésben Macron megerősítette, hogy nem céljuk Ukrajna NATO-tagsága, ugyanakkor nem engedhetik meg azt sem, hogy az ország teljesen magára maradjon.

Ukrajna maga is belátja, hogy nem tudja visszaszerezni az összes elveszett területét. De nem hagyhatjuk magára. Ha a tűzszünet után újabb orosz támadás történne, felmerülhet egy ENSZ-mandátumú vagy más nemzetközi biztosító erő kérdése

– mondta. A francia elnök szerint ezek a csapatok olyan távolabbi ukrán területeken állomásoznának, amelyek nem közvetlenül a frontvonal mentén helyezkednek el, ezzel is megelőzve egy újabb eszkalációt. Macron arról is beszélt, hogy Franciaország már most is jelentős katonai beruházásokat hajt végre, és európai vezetőként nyitott arra, hogy a jövőben egy közös nukleáris elrettentési stratégiáról is egyeztessenek.

Készen állunk a vitára, de a döntés joga Franciaországé marad. A francia elrettentő képesség nem válhat közösségi fenntartásúvá

– szögezte le, utalva arra, hogy a francia atomfegyverek más európai országokba történő telepítése csak Párizs döntésén múlhat.

Borítókép: Emmanuel Macron francia elnök (Fotó: AFP)