Orbán Viktor migrációs politikája követendő példa lehet Amerikában is

Lyons a Boston 25 News-nak adott interjújában világossá tette: az Egyesült Államokban jelenleg körülbelül 12 millió olyan ember él, aki nem rendelkezik legális tartózkodási jogcímmel. Az új migrációs irányvonal szerint nemcsak a súlyos bűncselekményeket elkövető személyekre összpontosítanak, hanem minden illegális státusban lévő egyénre is.

Amerika nemet mond a migrációra. Fotó: AFP

Ha valaki nem működik együtt a hatóságokkal, letartóztatják. Ha elfut, utánamennek. Ez egy jogérvényesítő művelet

– fogalmazott az igazgató, hangsúlyozva: nem politikai szándékokat hajtanak végre, hanem szövetségi törvényeket alkalmaznak.

Visszaszorítaná Trump az illegális migrációt

A Trump-adminisztráció migrációs fordulatát számos ponton lehet párhuzamba állítani a Magyarország által képviselt politikával. Hazánk már 2015-ben felismerte, hogy az illegális bevándorlás nemcsak rendészeti, hanem kulturális és demográfiai kihívás is, és a nemzeti érdekek védelme megköveteli a határozott fellépést. A déli határzár, a tranzitzónák, az NGO-k tevékenységének szabályozása, valamint a kvóták elutasítása mind ennek a politikának a részei.

Todd Lyons kijelentette, hogy a Biden-éra alatt alkalmazott engedékenyebb hozzáállással szemben mostantól nem szükséges külön felsőbb jóváhagyás egy-egy intézkedéshez: ha bűncselekménnyel gyanúsított személy tartózkodik például egy kórházban, szükség esetén ott is végrehajthatnak letartóztatást.

Ez a gyakorlat hasonlóságot mutat a magyar hatóságok mozgásterének megerősítésével a határvédelmi helyzetekben.

Az elmúlt időszakban tapasztalt amerikai esetek pedig igazolják, hogy az ellenőrizetlen migrációval együtt járhat a terrorizmus, az okirat-hamisítás és a szervezett bűnözés is.

A bukott Biden-adminisztráció éveiben Massachusetts állam például több mint hétszázmillió dollárt költött migránsok és hajléktalanok ellátására. Ez a gyakorlat nemcsak a helyi lakosság igazságérzetét sértheti, hanem gazdaságilag is fenntarthatatlan. Magyarország már korábban világossá tette: nem kíván olyan jóléti modellt követni, amely a társadalmi kohézió rovására ösztönzi a bevándorlást.

Orbán Viktor miniszterelnök többször is kifejtette: a migráció kérdését nemzeti hatáskörben kell tartani, és nem lehet ideológiai alapon megítélni.

A magyar álláspont azóta változatlan: az illegális bevándorlás nem jog, hanem jogsértés – és ezt most már az Egyesült Államok is felismeri. Az új amerikai migrációs irány tehát megerősíti: a magyar modell működik, követendő, és idővel más nemzetek is eljuthatnak ugyanarra a felismerésre, amelyet Magyarország már évekkel ezelőtt megtett.

Borítókép: Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)