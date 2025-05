Vucsics: Orbán Viktor Szerbia igaz és őszinte barátja

Bocsánatot kell kérnem, mert nem beszélem a szerb nyelvet, így nem is értem, mit mondott az elnök úr, barátom, Alekszandar Vucsics. De bármit is mondott, az biztosan igaz, annyira megbízom benne, hogy száz százalékban elhiszem, anélkül, hogy egyetlen szót is értettem volna.