Szijjártó Péter: Hamarosan megkezdődik az új kőolajvezeték építése Magyarország és Szerbia között

Magyarországra naponta több mint húszmillió köbméter földgáz érkezik Szerbián keresztül. Ez évente nagyjából egy 7,5 milliárd köbméteres mennyiség. Ha Szerbia nem biztosítaná a tranzitot Magyarország irányában, akkor nagyon nagy bajban lennénk mi is, meg a szlovákok is, és úgy általában Közép-Európa is (...) Ukrajna cserben hagyta Közép-Európát az energiaellátás biztonsága szempontjából. Szerbia az az ország, amely felelős, megbízható tranzitországként, korrekt tranzitországként viselkedve biztosítja számunkra a megfelelő földgázmennyiség szállítását