P. Diddy tárgyalásán hátborzongató részletek derültek ki

A P. Diddy néven ismert Sean Combs ellen hétfőn kezdődött meg a tárgyalás az Egyesült Államokban, ahol súlyos vádakat tártak a bíróság elé. A vád szerint a rapper a hírnevét és a testi erejét felhasználva bántalmazta és szexuálisan megalázta korábbi partnereit. Az ügy középpontjában két nő áll, köztük Cassandra Ventura, akit Combs évekig manipulált, megfélemlített és szexuálisan kizsákmányolt.

A rapper gyermekei érkeznek a bíróságra. P. Diddy szexuális erőszak vádjával kénytelen szembenézni.. Fotó: AFP

P. Diddy állítólag erőszakkal és fenyegetéssel uralta a partnerét

Az ügyészség elsőként egy 2016-os hotelincidens videóját mutatta be a bíróságon, amelyen P. Diddy az exbarátnőjét, Cassandra Venturát bántalmazza, a hajánál fogva rángatja. A jelenetet egy biztonsági kamera rögzítette a Los Angeles-i InterContinental Hotelben. A helyszínen dolgozó biztonsági őr, Israel Florez vallomása szerint Ms. Ventura sírt, az arcát eltakarta, és távozni akart, míg a rapper egy széken ülve, törölközőben, „ördögi” arckifejezéssel nézte őt. Florez állítása szerint a nőnek be volt lilulva a szeme, és Combs pénzt is felajánlott neki, hogy hallgasson.

Megpróbálta pénzzel elintézni az egészet, de nem fogadtam el

– mondta. A másik tanú, Daniel Phillip, egy korábbi sztriptíztáncos arról számolt be, hogy Combs kérésére többször is szexuális kapcsolatot létesített Venturával, miközben a rapper nézte és videóra vette az aktusokat.

Elmondása szerint több alkalommal volt szemtanúja annak is, hogy Combs bántalmazta a nőt.

Elkapta a hajánál fogva, és ő közben azt kiabálta, hogy sajnálom

– idézte fel. Egy másik alkalommal pedig Combs arra kérte, hogy újra szexeljen Venturával előtte. Phillip azt is vallotta, hogy félt a következményektől, és azért nem jelentette a történteket a rendőrségen, mert úgy gondolta, Combs korlátlan hatalommal rendelkezik, és akár az életébe is kerülhetne a vallomása.

A rapper ügyvédei szerint Combs különc szexuális életet él, de ez nem jelenti azt, hogy bűnöző lenne.

Teny Geragos védőügyvéd szerint a családon belüli erőszak nem egyenlő az emberkereskedelemmel, és hangsúlyozta, hogy a nők erős és önálló döntéshozók voltak, akik szabad akaratukból maradtak a rapper mellett.

A tárgyalás Ventura tanúvallomásával folytatódik, amelyre a következő tárgyalási napon kerül sor.

A bíróság előtt Combs édesanyja és gyermekei is megjelentek, lányaival kézen fogva távozott az épületből.

Borítókép: P. Diddy, az ismert rapper (Fotó: AFP)