Az, hogy idén kik kaptak Pulitzer-díjat, felhívja a figyelmet arra, hogy milyen fontos, hogy az újságírók hozzáférjenek a befolyásos emberekhez és intézményekhez, hogy számonérjék őket, és jelen legyenek a fontos eseményeknél, hogy pontosan beszámolhassanak a szemünk előtt zajló történelemről – hívta fel rá a figyelmet az Axios hírportál.

Pulitzer-díjat kaptak a Trump elleni merényletről tudósító újságírók

Idén két díjat kaptak a The New York Times írói és a The New Yorker munkatársai, amelyek az amerikai hadsereg afganisztáni és iraki kudarcaira világítottak rá. A Wall Street Journal a legjobb országos tudósításért járó díjat Elon Musk „politikai és személyes változásairól szóló krónikájáért” vihette haza.

A The Washington Post régóta dolgozó karikaturistája, Ann Telnaes pedig „a befolyásos emberekről és intézményekről szóló éleslátó kommentárjaiért” kapott díjat, amely miatt „félelmet nem ismerve 17 év után távozott a hírügynökségtől”.

Két újságíró is Pulitzer-díjat kapott a Trump-merénylet kapcsán végzett munkájáért

Doug Mills a New York Times-tól az akkor még elnökjelölt, Donald Trump elleni merényletkísérletről készült fotósorozatért kapott Pulitzer-díjat, „köztük egy olyan képért, amelyen egy golyó suhan a levegőben, miközben [Trump] beszél”.

A Washington Post munkatársai pedig „a merényletkísérletről szóló gyors és tanulságos tudósításért” kaptak díjat, a történtek részletes elbeszéléséért, a precíz elemzésért, amely a hagyományos rendőrségi tudósítást hang- és képi törvényszéki elemzéssel párosította.

Borítókép: Donald Trump miután meglőtték Butlerben (Fotó: AFP)