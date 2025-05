Budapesten tartják a Türk Államok Szervezetének informális csúcstalálkozóját

On 20 May 2025 in Budapest, the Secretary General of the Organization of Turkic States (OTS), H.E. Ambassador @KubanOmurali, held a meeting with the Vice Speaker of the Hungarian National Assembly, H.E. Sándor Lezsák.

***

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Büyükelçi… pic.twitter.com/m0PIgmlm6L