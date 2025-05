Mi történik, ha Ukrajna összeomlik?

A véleménycikk szerzője szerint az ukrán vezetés óriási frusztrációval lépett be a washingtoni támogatással induló új békefolyamatba. Az amerikai kormány célja világos: lezárni a háborút. Eközben az európai vezetők – Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Keir Starmer vagy Kaja Kallas – továbbra is azt sugallják Ukrajnának, hogy a háború akár még évekig is tarthat, és ha Amerika kivonul, majd Európa átveszi a stafétát.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Donald Tusk lengyel miniszterelnök, Emmanuel Macron francia elnök, Keir Starmer brit miniszterelnök és Friedrich Merz német kancellár az Európai Politikai Közösség (EPC) csúcstalálkozóján (Fotó: AFP/Ukrán elnöki sajtószolgálat)