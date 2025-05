Lavrov szerint Ukrajna esetében nincs több próbálkozás

Mi ezekkel a pontokkal egyetértettünk. Parafáltuk őket – mi is, az ukránok is. Aztán a Nyugat megtiltotta, hogy aláírjuk az ezekre az elvekre épülő megállapodást. Szóval amikor most azt mondják nekünk: Legyen tűzszünet, aztán majd meglátjuk, azt mondjuk: nem, srácok! Ezt már átéltük, többé nem akarjuk