Ez az ország tartózkodott a védelmi kiadások további emelése ügyében

A szociáldemokrata politikus brit hivatali partnerével, John Healey-vel tartott berlini sajtótájékoztatóján Johann Wadephul német kereszténydemokrata külügyminiszter kijelentéseire reagált, aki nem sokkal korábban kiállt Donald Trump amerikai elnök vonatkozó javaslata mellett.

Kevésbé döntő a százalékos arány. A döntő az, hogy a NATO képességeivel kapcsolatos, meghatározásra váró célokat gyorsan, átfogóan, illetve időben teljesítsék

– húzta alá Pistorius. Hozzátette, hogy a végén majd úgyis három vagy még több százalékról fognak beszélni.

Pistorius egyben elégedetlenségének is hangot adott, mondván, hogy Wadephul nagyon jól tudja, hogy a védelmi költségvetés összeállítása (...) a tárcámhoz tartozik.

Wadephul a NATO-külügyminiszterek antalyai találkozóján támogatásáról biztosította az amerikai elnök felvetését a védelmi kiadások jelentős növeléséről.

Hangoztatta ugyanakkor, hogy meglátása szerint a klasszikus értelemben vett védelmi kiadások 3,5 százalékára emelése is elégségesnek bizonyulhat, amennyiben párhuzamosan a GDP 1,5 százalékát katonai értelemben hasznosítható infrastruktúrára költik.

Pistorius és Healey sajtótájékoztatójukon közölték azt is, hogy Németország és Nagy-Britannia közösen tervezi nagy, vagyis 2000 kilométert meghaladó hatótávolságú precíziós fegyverek gyártását. Hangsúlyozták, hogy a projekthez további országok jelentkezését is várják. Közölték azt is, hogy fokozzák az együttműködést a tengeralattjáró-elhárítás terén.

