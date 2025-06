Ukrajna háborúja után jön a valódi fenyegetés? Elszabadulhat a bűnözés egész Európában

A bűnözők nem várnak – fel kell készülni

Az orosz–ukrán háború végkimenetele továbbra is bizonytalan, ám a szervezett bűnözés szempontjából már most kirajzolódnak a jövő kockázatai. Egy tűzszünet vagy békemegállapodás után olyan tényezők aktiválódhatnak – mint a leszerelt veteránok, a visszatérő menekültek, a fegyverkereskedelem vagy az újjáépítési pénzekkel való visszaélés –, amelyek új bűnözési mintákat indíthatnak el Ukrajnában, Oroszországban és akár Európában is. A jelentés hangsúlyozza: a politikai döntéshozóknak már most fel kell készülniük ezekre a folyamatokra, különösen mivel a szervezett bűnözés gyorsabban és rugalmasabban alkalmazkodik a változásokhoz, mint az állami intézmények.

A megoldás hosszú távú, átgondolt stratégia lehet, amely a következő kulcsterületekre összpontosít:

– Veteránpolitika és reintegráció, hogy a leszerelt katonák ne sodródjanak a bűnözés felé;

– A határellenőrzés fenntartása, különösen a hadiállapot megszűnésével;

– A hadviselés során megszerzett szakértelem békés hasznosítása, különösen a drón- és kibertechnológiák terén;

– A fegyverkereskedelem megfékezése, amelyhez nemzetközi együttműködés és korai riasztórendszerek is szükségesek;

– A pénzügyi átláthatóság biztosítása, hogy az újjáépítésre érkező támogatások ne váljanak a korrupció melegágyává.

Bár Oroszországgal való együttműködés jelenleg korlátozott, Ukrajna és nyugati partnerei között már léteznek hatékony kapcsolatok. Ezek megerősítésére és új szintekre emelésére lesz szükség ahhoz, hogy a béke ne csak fegyverszünetet, hanem valódi stabilitást hozzon a térségnek.

A Global Initiative kezdeményezése egyértelművé teszi: a háború végét követően nem csupán reményteli újjáépítés, hanem súlyos bűnözési kockázatok is várhatók. A tapasztalt szereplők, a „keringő” fegyverek és a gyenge kormányzati struktúrák elegye robbanásveszélyes lehet – nemcsak Ukrajna, de egész Európa számára.

A kérdés tehát már nem az, hogy eljönnek-e ezek a kihívások, hanem az, hogy készen állunk-e kezelni őket?

Korábban beszámoltunk róla, hogy Ukrajna a szervezett bűnözés robbanásszerű növekedésével számolhat a háború után. Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a konfliktus lezárása után Ukrajna új vezetési struktúrákkal megerősödött alvilággal szembesülhet. A hadiállapot megszűnése Ukrajnában csökkentheti az állami ellenőrzést, és teret engedhet a bűnözői hálózatok terjeszkedésének.

