Exkluzív - Másfél év után sem tudja feldolgozni a Hamász okozta borzalmakat az ausztrál férfi

Nem tudok kapcsolatot építeni, pedig kellene a munkámhoz is és a magánéletben is. Tizenegy éve elváltam a feleségemtől. Nagyon nehéz most kapcsolatot építeni. Sok időre van szükségem magamnak. Amikor nem akarok egyedül lenni, meglátogatom az unokámat, aki nagyon aranyos. Ő az életem értelme és szerelme jelenleg, nagyon sok örömet okoz nekem.