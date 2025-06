Kiderül az igazság Joe Bidenről + videó

Betegség, titkolózás, manipuláció

Biden május elején elismerte, hogy agresszív prosztatarákot diagnosztizáltak nála. Egyes források szerint ezt is eltitkolták hivatali ideje alatt. A Szenátus most arra is választ keres, hogy a Fehér Ház munkatársai visszaéltek-e az automata aláíró tollal (autopen), vagyis Biden tudta nélkül hagytak-e jóvá hivatalos dokumentumokat. A Fehér Ház volt orvosát, Dr. Kevin O’Connort is beidézték, akit azzal vádolnak, hogy szándékosan félrevezető nyilatkozatokat adott Biden egészségi állapotáról.

Visszatérne a közéletbe?

Bár Joe Biden nem indul újra elnökjelöltként, több forrás szerint azonban politikai visszatérést tervez, pénzt gyűjt, kampányol, és új szerepet keres a Demokrata Pártban. Joe Biden amerikai elnökként több alkalommal is kínos helyzetbe került, amelyek nem egyszer váltak a nyilvánosságban gúny tárgyává. Sokszor elesett, a levegővel fogott kezet, illetve azt is állította, hogy rég halott politikusokkal beszélte meg politikai vízióit.