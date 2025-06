Robert C. Castel: A grazi tragédia oka mély társadalmi és kulturális problémában gyökerezik

Kedden délelőtt egy 21 éves fiatal lövöldözni kezdett egy grazi középiskolában, tizenegy embert megölt, majd végzett magával is. Az elkövető, aki az iskola volt diákja, két tanteremben nyitott tüzet, bosszúból. Robert C. Castel, a Magyar Nemzet főmunkatársa, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója szerint ezek az események sajnálatosan illeszkednek a világban zajló folyamatokba, de nem a fegyverek számának növekedése, hanem sokkal inkább társadalmi problémák miatt.

„A fegyverek száma nem változott számottevően. Sem az Egyesült Államokban, sem a világnak azon országaiban, ahol történtek hasonló dolgok.Vannak országok, például Izrael, ahol igen sok fegyver van kézen-közön, és soha nem volt ilyen iskolai tömeggyilkosság. Tehát én azt hiszem, hogy a probléma sokkal mélyebben keresendő”

– fogalmazott Robert C. Castel, hozzátéve:

„Van egy általános társadalmi, kulturális probléma, ami főleg a fiatal fiúkat, a fiatal férfiakat sújtja. Én nem emlékszem egyetlen olyan esetre sem – biztos volt, én nem emlékszem rá –, amikor egy fiatal nő követte volna el ezeket a támadásokat. Tehát én úgy gondolom, hogy valami történt, valami változott a nyugati társadalomban, a nyugati kultúrában, ami ellenséges a fiatal férfiak számára. És itt keresendő talán a dolog.”

A szakértő szerint több összetevője van annak, hogy a grazi tragédiához hasonló esetek megtörténhetnek és egyre gyakoribbá válnak.

„A vallás szerepének a száműzése az iskolákból, a nyugati demokráciákban – ez lehet az egyik ok. A családok felbomlása, az, hogy fiatal férfiak nőnek fel apa nélkül otthon, és nem látnak egy olyan férfiszerepet, amire támaszkodni lehet, amit utánozni lehet, ami egy modell lehet az életük szempontjából” – mondta Robert C. Castel, aki szerint a közösségi média okozta elszigetelődés, valamint a progresszív média által közvetített üzenet is negatívan hatnak a fiatalok fejlődésére.

„A fiatal fiúk, férfiak, akik a felnőttkor határán állnak, egy össztűznek vannak kitéve mindenféle irányból. Az iskolarendszer is egyre inkább elnőiesedik, tehát egyre inkább női tanárok vannak az iskolában, ők azok a felnőttek, akik nevelik ezeket a fiúkat, és én azt hiszem, hogy nagyon hiányzik egy modell, egy férfiszerep, amit utánozni lehet, amiből tanulni lehet, és ennek a következményei ezek a dolgok” – fogalmazott a szakértő, hozzátéve: bevonhatják az összes fegyvert a világon, akkor is fogunk látni iskolai tömeggyilkosságokat, gázolásokat, késes támadásokat, de meg kell érteni, hogy a probléma sokkal mélyebb, mint a fegyverviselési engedély kérdése.

A podcastben szó van továbbá az orosz–ukrán háborúról és Zelenszkij magyarokat támadó szavairól, az ukrán elnök fenyegetéséről is.