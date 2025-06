Szijjártó Péter: Több evakuációs művelet is folyamatban van a magyarok kimenekítése érdekében

A minisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter arról számolt be, hogy a közel-keleti térségben egyre súlyosabb a helyzet, Irán és Izrael már nemcsak egymás fővárosát támadja, hanem több más helyszínt is.

Tel-Aviv egy iráni támadás után. Szijjártó Péter azt közölte, több evakuációs művelet is folyamatban van a Közel-Keleten a magyar állampolgárok kimenekítése érdekében

(Fotó: AFP)

Ez növeli azoknak a magyaroknak a számát, akik adott esetben veszélybe kerülhetnek, így egyre több magyar szeretne hazatérni, biztonságban lenni

– mutatott rá.

„Természetesen, ahogy minden egyes ilyen válsághelyzetben, most is szervezzük a magyarok hazamenekítését, mivel azonban mind Irán, mind Izrael légtere zárva van, (...) az evakuációs műveletek most kicsit összetettebbek és kicsit bonyolultabbak, mint általában” – tette hozzá.