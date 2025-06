Szijjártó Péter: Magyarországot egyszerre éri súlyos fenyegetés Brüsszelből és Kijevből

A tárcavezető Jorgosz Gerapetritisszel tárgyalt, majd a közös sajtótájékoztatón arról számolt be, hogy a veszélyek korában, amikor pusztító háborúk dúlnak Európában és a szomszédságban, egyre inkább felértékelődnek a stabil, megbízható, baráti kapcsolatok, mint amilyen a Magyarország és Görögország közötti viszony is. Elmondta, hogy mostani találkozóit követően, délután részt vesz egy nagy energetikai konferencián is, ugyanis Magyarországot ma egyszerre fenyegeti komoly veszély Brüsszel és Kijev részéről.

Aláhúzta, hogy a Von der Leyen–Zelenszkij-terv fenyegetést jelent hazánk energiaellátásának biztonságára, azzal a veszéllyel jár, hogy az energia ára a kétszeresére emelkedik.

Ennek kapcsán sérelmezte azt is, hogy az olcsón és könnyen hozzáférhető oroszországi energiaforrások importjának betiltása védtelen, súlyosan függő helyzetbe hozná Magyarországot, mindez ráadásul sérti hazánk szuverenitását, minthogy a nemzeti energiamix összeállítása kizárólagos tagállami hatáskör.