Szijjártó Péter nagy csatára készül ma Luxembourgban

A külügyminiszter a Kossuth rádióban is megerősítette: a kormány minden diplomáciai eszközt be fog vetni annak érdekében, hogy megakadályozza a tervet. Kiemelte, hogy az energiaárak már ma is irreálisan magasak Európában: a földgázért kétszer-háromszor annyit, az áramért négy-ötször többet kell fizetni, mint más régiókban. Szerinte ez a brüsszeli szankciós politikának köszönhető, amely teljesen tönkretette az unió versenyképességét.

Ukrajna támogatásának árát a magyarokkal fizettetnék meg

Szijjártó Péter úgy véli, hogy Ursula von der Leyen az uniós költségeket „a magyar emberekkel akarja megfizettetni”. Emlékeztetett: Zelenszkij már három éve szorgalmazza az orosz energiahordozók elleni uniós szankciókat, és most a földgáz, a kőolaj és a nukleáris fűtőanyagok teljes betiltása is szóba kerülhet.

A tárcavezető szerint a Von der Leyen–Zelenszkij-terv végrehajtása politikailag és gazdaságilag is rendkívül veszélyes.

Kiemelte, hogy Ukrajna uniós csatlakozása további ellátásbiztonsági kockázatokat is jelentene. Az ukrán energiainfrastruktúra helyzete, valamint a megnövekedő tranzitdíjak és árak instabilabb ellátást és magasabb költségeket okoznának Magyarország számára – ezzel pedig ellehetetlenülne a rezsicsökkentés fenntartása is.