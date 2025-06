Energiaválság fenyegeti Magyarországot a Von der Leyen–Zelenszkij-terv miatt

Ukrajna támogatása mindenek felett?

A háborúpárti uniós elit már 2029-re az Európai Unió tagjai között látná Ukrajnát. Marta Kos, az Európai Bizottság szomszédságpolitikáért és bővítésért felelős biztosa határozott kijelentéseket tett Kijevvel és a bővítéssel kapcsolatban. Ukrajna miatt megakadályoznák a tagállami vétót, s már a csatlakozás előtt is megnyitnák a belső piacokat.

A magyar kormány álláspontja szerint nem támogatható Ukrajna gyorsított eljárásban történő felvétele az Európai Unióba, ugyanis ez óriási veszélyekkel és költségekkel járna – mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a hét közepén.

Hidvéghi Balázs szerint árulkodó Volodimir Zelenszkij azon nyilatkozata, amely szerint veszélyes és rossz dolog, hogy Orbán Viktor miniszterelnök belpolitikai viták témájává tette Ukrajna uniós csatlakozását.

Ez azt mutatja, hogy a csatlakozást gyakorlatilag többé-kevésbé az emberek háta mögött, előre letárgyalt megállapodás részeként át akarják erőltetni

– mondta az államtitkár, kiemelve: ezt nem lehet így megtenni, a kérdésbe be kell vonni az európai embereket.

Az orosz energiahordozók betiltása mellett Ukrajna uniós csatlakozása is veszélyezteti a rezsicsökkentést

Ahogy azt korábban lapunk is megírta, ha teljesül Brüsszel azon célja, hogy Ukrajna mielőbb az Európai Unió részévé váljon, az maga után vonná az energiainfrastruktúrák összekapcsolásának feladatát is. Ez kézenfekvő, ugyanakkor egy ilyen lépés hatalmas költségekkel járna, és súlyos kockázatokat rejt a magyar rezsicsökkentésre nézve is.