Brüsszel nem hallgathat Sebestyén József ügyében

Rétvári Bence arról számolt be a közösségi oldalára feltöltött videójában, hogy Sebestyén József halála is napirendre került a belügyi tanács ülésén Koppenhágában.

Sebestyén József magyar honfitársunkat brutálisan megverték egy ukrán sorozás, kényszersorozás során, ennek kapcsán az Európai Uniónak fel kell lépnie

– mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára.

Egy magyar állampolgárról, ezáltal uniós állampolgárról is szó van, ezért is fontos, hogy a belügyminiszterek ezt tudják, és az unió is cselekedjen ebben a kérdésben – tette hozzá.