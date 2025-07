Brutális támadásra riadtak fel egy panelház lakói + videó

Orosz dróntámadás rázta meg Odesszát július 3-án, a hajnali órákban. A helyi idő szerint nagyjából 2.:50-kor kezdődő támadás során drónokat vetettek be, amelyek jelentős károkat okoztak. Egy kilencemeletes panelépületet is találat ért, ahol a hetedik és kilencedik szint között tűz keletkezett, amely gyorsan továbbterjedt – számolt be róla az Origo.

Brutális dróntámadásra riadtak fel egy panelház lakói Odesszában

(Fotó: OLEKSANDR GIMANOV / AFP)