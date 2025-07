Hasonló borzalmak mindennaposak a szomszédos országban: egy ukrán menekült lány arról beszélt, hogy idős édesapját a munkahelyéről sorozták be, majd azonnal a frontra vitték. Később exkluzív interjút adott a Tényeknek, ahol korábbi riportok is bemutatták az ukrajnai mindennapokat. A felvételeken látható, ahogy három katona az utcán elkap egy férfit, aki megpróbált elmenekülni, de nem járt sikerrel, miközben egy ukrán rendőr csak nézte az eseményeket. Egy név nélkül nyilatkozó fiatal ukrán pár pedig elmondta, hogy barátaikat és családtagjaikat is elvitték a frontra.

Az egyik ismerősöm munkából ment haza, amikor az ukrán katonák elállták az útját. Előbb belökték a buszba, semmit sem kérdeztek tőle. A papírjait sem ellenőrizték. Azonnal besorozták. Hetekkel később már a fronton volt

– mondta egy férfi.

A megszólaló párból először a nőnek sikerült elhagynia Ukrajnát, később a férje is ki tudott jutni. Elmondásuk szerint

Ukrajnában egyre tarthatatlanabb a helyzet, a férfiak szinte sehol nincsenek biztonságban a kényszersorozások miatt.

A lány szerint édesapját a munkahelyéről vitték a frontra.

Az 57 éves édesapám a munkatársaival dolgozott, amikor a sorozóbrigádok bementek. Megfogták és egyenesen a frontra vitték őket. Legalább ötven embert. Két-három hét múlva a társaság fele halott volt

– nyilatkozta a nő.