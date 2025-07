Robert C. Castel: Ha zsidókról van szó, akkor mindent lehet

A szólásszabadság nem lehet felmentés az uszításra

A Sziget Fesztivál sajtófőnöke lapunknak azt nyilatkozta, hogy a zenekar megnyilvánulásai beleférnek a véleménynyilvánítás szabadságába. Vető Viktória elmondta, hogy a Szigeten „Magyarország Alaptörvénye is érvényes, mely rögzíti a véleménynyilvánítás jogát, ugyanakkor megtiltja ennek az emberi méltóságot sértő gyakorlását. Erre kötelességünk felhívni a fellépőink figyelmét, amit meg is teszünk.” Robert C. Castel szerint Vető kijelentése ellentmondásos, hiszen közvetve ő is elismeri, hogy a zenekar olyan dolgokat is mondhat, amik az alaptörvénybe ütközhetnek.

Minden normális országban a szólásszabadság csak addig terjed, amíg nem veszélyezteti valakinek az életét vagy testi épségét. És az, hogy »meg kell ölni egy társadalmi vagy etnikai csoportot«, ha ez nem felhívás erőszakra, akkor nem tudom, mi az

– fogalmazott Robert C. Castel. Majd hozzátette: