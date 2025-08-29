Bűnösnek találták a thai miniszterelnököt

Thaiföld alkotmánybírósága bűnösnek találta Paetongtarn Sinavatrát és felmentette tisztségéből. A thai miniszterelnöknek azért kell távoznia, mert egy kiszivárgott telefonbeszélgetés során „engesztelő hangnemben” beszélt Kambodzsa volt vezetőjével, Hun Sennel – írja a BBC.

A thai miniszterelnök egy telefonbeszélgetésbe bukott bele

Fotó: YUKI SATO / Yomiuri

A miniszterelnök még a Thaiföld és Kambodzsa közötti összecsapások idején egyeztetett Hun Sennel, akivel megengedő hangnemben beszélt. Paetongtarn a thai hadsereg határövezetért felelős parancsnokát „ellenségként” emlegette, Hun Sent pedig a diplomáciai szabályoktól eltérően „bácsinak” szólította. Ez az elnevezés egyébként egész Ázsiában gyakori az idősebbek megnevezésére.

A 39 éves, alig egy éve hivatalban lévő kormányfő menesztése újabb csapást jelent a Pheu Thai pártra nézve.

Mint ismeretes Paetongtarn elődje, Szretta Tavizin tavaly szintén egy bírósági döntés után kényszerült távozni.

A párt az alkotmánybíróság döntése után bejelentette: az ország 76 éves volt igazságügyi miniszterét, Csaikaszem Nitiszirit jelöli miniszterelnöknek. Jelenleg azonban a Pheu Thai mozgástere igen csak szűk, miután a parlamenti többséget csak szűken tudhatják magukénak azután, hogy múlt héten a kormányzó koalícióból kivált egy párt.

Habár a thai közvélemény egy része egyetértett az alkotmánybíróság azon álláspontjával, miszerint a konfliktus közepette megengedhetetlen volt az a hangnem, amit a miniszterelnök megütött a kambodzsai vezetővel, azonban a bírósági döntés még így is feszültséget okozott. A lakosság egy jelentős része szerint ugyanis abszurd a jogi helyzet alakult ki a miniszterelnökök sorozatos menesztésével, hiszen így lényegében mindegy, hogy kit választ a lakosság, az utolsó szó úgy is az alkotmánybíróságé lesz.

Borítókép: Paetongtarn Sinavat volt thai miniszterelnök (Fotó: AFP)