Thaiföldminiszterelnökkambodzsa

Bűnösnek találták a thai miniszterelnököt

Paetongtarn Sinavatrát bűnösnek találták a nemzeti szuverenitás megsértésében, így felmentették tisztségéből. A thai miniszterelnök Kambodzsa volt vezetőjével egyeztetett telefonon, amely azonban kiszivárgott.

Magyar Nemzet
2025. 08. 29. 18:49
Fotó: YUKI SATO Forrás: Yomiuri
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Thaiföld alkotmánybírósága bűnösnek találta Paetongtarn Sinavatrát és felmentette tisztségéből. A thai miniszterelnöknek azért kell távoznia, mert egy kiszivárgott telefonbeszélgetés során „engesztelő hangnemben” beszélt Kambodzsa volt vezetőjével, Hun Sennel – írja a BBC.

A thai miniszterelnök egy telefonbeszélgetésbe bukott bele
A thai miniszterelnök egy telefonbeszélgetésbe bukott bele 
Fotó: YUKI SATO / Yomiuri

A miniszterelnök még a Thaiföld és Kambodzsa közötti összecsapások idején egyeztetett Hun Sennel, akivel megengedő hangnemben beszélt. Paetongtarn a thai hadsereg határövezetért felelős parancsnokát „ellenségként” emlegette, Hun Sent pedig a diplomáciai szabályoktól eltérően „bácsinak” szólította. Ez az elnevezés egyébként egész Ázsiában gyakori az idősebbek megnevezésére. 

A 39 éves, alig egy éve hivatalban lévő kormányfő menesztése újabb csapást jelent a Pheu Thai pártra nézve. 

Mint ismeretes Paetongtarn elődje, Szretta Tavizin tavaly szintén egy bírósági döntés után kényszerült távozni

A párt az alkotmánybíróság döntése után bejelentette: az ország 76 éves volt igazságügyi miniszterét, Csaikaszem Nitiszirit jelöli miniszterelnöknek. Jelenleg azonban a Pheu Thai mozgástere igen csak szűk, miután a parlamenti többséget csak szűken tudhatják magukénak azután, hogy múlt héten a kormányzó koalícióból kivált egy párt. 

Habár a thai közvélemény egy része egyetértett az alkotmánybíróság azon álláspontjával, miszerint a konfliktus közepette megengedhetetlen volt az a hangnem, amit a miniszterelnök megütött a kambodzsai vezetővel, azonban a bírósági döntés még így is feszültséget okozott. A lakosság egy jelentős része szerint ugyanis abszurd a jogi helyzet alakult ki a miniszterelnökök sorozatos menesztésével, hiszen így lényegében mindegy, hogy kit választ a lakosság, az utolsó szó úgy is az alkotmánybíróságé lesz. 

Borítókép: Paetongtarn Sinavat volt thai miniszterelnök (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Néző László
idezojelekTisza-adó

A svindler listája: ott mindenki hülye?

Néző László avatarja

Itt van ez a kiszivárgott dokumentum, hogyan alakítaná át az adórendszert a Tisza.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.