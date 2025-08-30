Európa elhúzza az orosz–ukrán háborút, szándékosan akadályozza a békefolyamatot

„Az európaiak nem húzhatják el ezt a háborút, nem állíthatnak fel irreális elvárásokat a háttérben, miközben Amerikától várják, hogy viselje a költségeket” – mondta az Axiosnak egy magas rangú fehér házi tisztviselő, írja a The Kyiv Independent.

Ukrán katonák vesznek részt egy kiképzési gyakorlaton az orosz–ukrán háború közepette Fotó: ANDRIY ANDRIYENKO/65th Mechanized Brigade of Ukrai

„Ha Európa eszkalálni akarja a háborút, az az ő döntésük lesz, de ezzel a győzelem küszöbéről sodorják magukat a vereségbe” – tette hozzá.

Az Axios értesülése szerint Donald Trump amerikai elnök fontolgatja, hogy visszalép a diplomáciai erőfeszítésektől, amíg az egyik vagy mindkét fél nagyobb rugalmasságot nem mutat.

Hátra fogunk dőlni, és figyelni. Hagyjuk, hogy egy ideig harcoljanak, és majd meglátjuk, mi történik

– fogalmazott egy tisztviselő.

Augusztus 28-án Oroszország nagyszabású légicsapást indított ukrán városok ellen, amelyben 25 ember, köztük négy gyermek vesztette életét Kijevben.

A Trump-adminisztráció retorikájában egyre inkább a „mindkét fél” megközelítést alkalmazza Oroszország inváziójával kapcsolatban. Legutóbb Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője hasonlította össze az orosz civilek elleni támadásokat az ukrán hadsereg legitim katonai célpontok elleni csapásaival.

Az elmúlt hónapok amerikai diplomáciai erőfeszítései ellenére Trump nem tett konkrét lépéseket Moszkva nyomás alá helyezésére, miközben kormánya több alkalommal is felfüggesztette az Ukrajnának nyújtott katonai segítséget és hírszerzési támogatást. Trump nyilvánosan is bírálta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, ugyanakkor barátságosan fogadta Vlagyimir Putyin orosz elnököt, aki augusztus közepén Alaszkába látogatott.

A Fehér Ház arra is felszólította az amerikai pénzügyminisztériumot, hogy készítsen elő egy szankciós listát, amelyet Európa vethetne ki Oroszországra. A listán szerepel az orosz olaj- és gázvásárlás teljes tilalma, valamint vámok India és Kína felé, hasonlóan az Egyesült Államok által már bevezetettekhez.

Az Európai Unió ezzel szemben már eddig is 18 szankciós csomagot fogadott el Oroszország ellen az ukrajnai invázió kezdete, 2022 februárja óta, és további intézkedések előkészítése zajlik. A Trump-adminisztráció ugyanakkor eddig még egyetlen szankciót sem vetett ki Moszkvára, sőt augusztus 15-én ideiglenesen feloldott bizonyos korlátozásokat, hogy elősegítse a Trump–Putyin-találkozót Alaszkában.

⚡️US officials accuse Europe of prolonging Russia's war in Ukraine, Axios reports.



According to Axios, U.S. officials have grown increasingly impatient with European leaders, whom they allege are pushing Ukraine to hold out for a "better deal."https://t.co/n5rCeKFrfR — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) August 30, 2025

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)