Rendkívüli

Tapsikolva ünnepli Magyar Péterék adóemelési tervét az egyik vidéki Tisza-sziget oldala

HamburgNémetországkikötőtűz

Látványos videók kerültek elő a hamburgi tűzről

Sorra kerülnek elő a videók a hétfői kikötői tűzről. Hamburg kikötőjében egy raktárépületben csaptak fel a lángok.

Munkatársunktól
2025. 08. 26. 22:23
Oltják a tüzet a hamburgi kikötőben Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Látványos videók kerültek elő a közösségi médiában a Hamburg kikötőjében tomboló tűzről.

Tűz volt Hamburg kikötőjében
Tűz volt Hamburg kikötőjében (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP)

Tűzoltók százait mozgósították hétfőn a hamburgi kikötőben tomboló lángok megfékezésére, a mentőszolgálatok szerint hárman sérültek meg a tűzben, amelyről azt még nem tudják, hogy mekkora anyagi kárt okozott.

@atomicracer Feuer und Explosionen im Hamburger Hafen! Trümmerteile fliegen bis auf die A1 #hamburg  #feuerwehr #altona #landungsbrücken ♬ Originalton - 🎿🎿🎿Bayerncowboy🎿🎿🎿

A tűzoltóság szerint a lángok az észak-német város Vettel kerületében lévő egyik raktárban, egy ott parkoló járműből indulhattak ki. Az este folyamán sűrű fekete füstfelhő kígyózott Hamburg felett, és kisebb robbanások zaját is hallani lehetett. Dinitrogén-oxiddal, vagyis kéjgázzal teli, nyomás alatt lévő tartályok robbanhattak fel, ami miatt a lángoló törmelék messzire elszállt, további tüzeket okozva. Este az oltási munkálatok még zajlottak.

@photographic_4 #hamburg #news #fair #deutschland ♬ original sound - photo

Lorenz Hartmann, a tűzoltóság szóvivője elmondta, hogy mintegy 25 embert menekítettek ki a környékről. A rendőrség szerint az A1-es jelű autópályát is le kellett zárni Norderelbe és Moorfleet között a törmelék miatt, aminek nyomán 12 kilométeres forgalmi torlódás keletkezett.

@hamburgnews

Großfeuer auf der Veddel

♬ Originalton - HamburgNews

A hamburgi Németország legfőbb külkereskedelmi kikötőjének számít.

Borítókép: Oltják a tüzet a hamburgi kikötőben (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekPlútó

Ne bántsátok Herczeg Márkot!

Bayer Zsolt avatarja

Neki ennyi maradt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.