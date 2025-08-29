Kelemen Hunor: A magyar közösség minden oktatási intézményét meg fogjuk védeni

Az erdélyi magyar érdekvédelmi szervezet úgy értékeli, hogy a Marosvásárhelyi Római Katolikus Líceum állami felekezeti iskolaként való létrehozásáról szóló miniszteri rendelet aláírásával egy „többéves méltatlan helyzet zárult le”. Kelemen Hunor emlékeztetett, hogy az RMDSZ ez idő alatt mindvégig kitartott amellett, hogy a magyar közösségnek törvényes joga van az anyanyelvi oktatás megszervezéséhez, és ezt minden helyi önkormányzati és kormányzati eszközzel támogatta.

Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

Mi ezt az iskolát soha nem hagytuk magára. Elbotlasztottak, akadályoztak, rosszindulattal kövezték ki az utat előttünk, de mi újra és újra kiálltunk érte: utcára vonultunk, helyi és országos szinten tárgyaltunk, következetesen, hangosan védtük az intézményt

– idézte a közlemény Kelemen Hunort. Ebben a szövetségi elnök hangsúlyozta: a szülőknek, pedagógusoknak, a magyar közösségnek jogos volt az igénye: „ennek az iskolának működnie kell!”