Izraeli légicsapásban meghalt a jemeni húszi lázadók miniszterelnöke

A jemeni főváros ellen intézett izraeli légicsapásban meghalt a húszi lázadók „kormányának” miniszterelnöke és több minisztere – közölte szombaton Mahdi el-Masat, a húszi legfelsőbb politikai tanács vezetője, a közleményt a lázadók hírügynöksége, a SABA idézte.

2025. 08. 30. 22:21
Az emberek a Sebin téren gyűltek össze, hogy a pénteki imák után tiltakozzanak Izrael gázai támadásai ellen 2025. augusztus 29-én Szanaában, Jemenben Fotó: MOHAMMED HAMOUD Forrás: ANADOLU
Izrael pénteken már bejelentette, hogy légicsapás célpontja volt az Irán támogatta jemeni szervezet vezérkari főnök és más magas rangú tisztségviselői, és ellenőrzi a csapás eredményességét. 

A légicsapás áldozatául esett Ahmad Gáleb er-Rahvi Fotó: X

A hadsereg szerint a harci gépeik akkor csaptak le a szanaai épületegyüttesre, amikor ott gyülekeztek a húszi vezetők. A most áldozatul esett Ahmad Gáleb er-Rahvi tavaly augusztusban lett a nemzetközileg el nem ismert kormány feje. Helyére eddigi első helyettesét, Mohamed Moftah nevezték ki.

Borítókép: Az emberek a Sebin téren gyűltek össze, hogy a pénteki imák után tiltakozzanak Izrael gázai támadásai ellen 2025. augusztus 29-én Szanaában, Jemenben (Fotó: AFP)

