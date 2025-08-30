Izraeli légicsapásban meghalt a jemeni húszi lázadók miniszterelnöke

Izrael pénteken már bejelentette, hogy légicsapás célpontja volt az Irán támogatta jemeni szervezet vezérkari főnök és más magas rangú tisztségviselői, és ellenőrzi a csapás eredményességét.

A légicsapás áldozatául esett Ahmad Gáleb er-Rahvi Fotó: X

A hadsereg szerint a harci gépeik akkor csaptak le a szanaai épületegyüttesre, amikor ott gyülekeztek a húszi vezetők. A most áldozatul esett Ahmad Gáleb er-Rahvi tavaly augusztusban lett a nemzetközileg el nem ismert kormány feje. Helyére eddigi első helyettesét, Mohamed Moftah nevezték ki.

The head of #Yemen’s Supreme Political Council Mahdi al-Mashat warned Israel of "dark days" ahead in response to the assassination of Yemeni Prime Minister Ahmad Ghaleb Al-Rahwi. https://t.co/S89dAiQLHp — LualuaTVEnglish (@LualuaENG) August 30, 2025

Borítókép: Az emberek a Sebin téren gyűltek össze, hogy a pénteki imák után tiltakozzanak Izrael gázai támadásai ellen 2025. augusztus 29-én Szanaában, Jemenben (Fotó: AFP)