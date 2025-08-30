Izraeli légicsapásban meghalt a jemeni húszi lázadók miniszterelnöke

Izrael pénteken már bejelentette, hogy légicsapás célpontja volt az Irán támogatta jemeni szervezet vezérkari főnök és más magas rangú tisztségviselői, és ellenőrzi a csapás eredményességét.
A hadsereg szerint a harci gépeik akkor csaptak le a szanaai épületegyüttesre, amikor ott gyülekeztek a húszi vezetők. A most áldozatul esett Ahmad Gáleb er-Rahvi tavaly augusztusban lett a nemzetközileg el nem ismert kormány feje. Helyére eddigi első helyettesét, Mohamed Moftah nevezték ki.
Borítókép: Az emberek a Sebin téren gyűltek össze, hogy a pénteki imák után tiltakozzanak Izrael gázai támadásai ellen 2025. augusztus 29-én Szanaában, Jemenben (Fotó: AFP)