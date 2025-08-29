Kanyarójárvány Izraelben: Magyarországon is járt egy kanyarós beteg

Az izraeli egészségügyi minisztérium péntek reggel bejelentette, hogy egy kanyarós beteget azonosítottak, aki Budapestről Tel-Avivba utazott. A beteg az Arkia légitársaság IZ292 számú járatával repült. A gép 2025. augusztus 25-én, hétfőn 21.50-kor indult Budapestről, és augusztus 26-án hajnal 3.00-kor szállt le a Ben-Gurion nemzetközi repülőtéren – írja az I24news.tv. Már két kisgyerek meghalt az Izraelben három hónapja tomboló kanyarójárvány miatt.

Az egészségügyi minisztérium felhívást tett közzé: arra kérték a repülőjárat utasait, hogy ellenőrizzék oltási státusukat. Tegnap az egészségügyi minisztérium bejelentett egy kanyarós beteget is, aki betegen tömegközlekedési eszközökön utazott Jeruzsálemen belül. Mivel a kanyaró rendkívül fertőző, az egészségügyi minisztérium felhívta azok figyelmét, akik az említett időpontokban és helyeken tartózkodtak, hogy ellenőrizzék oltottságukat a hivatalos ajánlások szerint.

A kanyaró rendkívül fertőző vírusos betegség, amely lázzal, általános rossz közérzettel, náthával és kiütéssel jár.

Már halálos áldozatai is vannak a kanyarójárványnak

Az augusztus 27-i állapot szerint, körülbelül három hónap alatt – a kanyarójárvány kezdete óta – Izraelben 770 beteget diagnosztizáltak, ebből 228 aktív eset. A legtöbb kórházban ápolt fertőzött oltatlan gyerek:

jelenleg 24 fő szorul kórházi kezelésre, többségük 6 év alatti gyerek és csak egyikük felnőtt.

Ebben a hónapban két oltatlan kisgyerek – háttérbetegség nélkül – kanyaróban elhunyt. Egy egyéves gyerek a jeruzsálemi Shaare Zedek kórházban vesztette életét, míg a másik áldozat, egy kétéves kisgyerek, a jeruzsálemi Hadassah Ein Kerem kórházban, többhetes kórházi kezelés után halt meg.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy Ukrajnában az egészségügyi hatóságok szerint idén már 1200 kanyarós megbetegedést regisztráltak, ami hatalmas növekedés a tavalyi mindössze 70 esethez képest.

