Gyászol a légierő: Lengyelország legjobb pilótája halt meg a katasztrófában

Pénteken Wladyslaw Kosiniak-Kamysz nemzetvédelmi miniszter a poznan-krzesinyi 31. taktikai légibázison találkozott a szerencsétlenül járt pilóta parancsnokával és bajtársaival. A miniszter jelezte, hogy a baleset helyszínén továbbra is zajlanak a vizsgálatok és műveleti munkálatok.

Norbert Chojnacki dandártábornok, a 2. taktikai légi szárny parancsnoka elmondta: Maciej „Slab” Krakowian őrnagy halála hatalmas veszteség az egész katonai repülés közössége számára.

Az F–16-osok repüléseit felfüggesztették

Marek Pawlak ezredes, a fegyveres erők főparancsnokságának szóvivője a PAP hírügynökségnek elmondta:

döntés született arról, hogy minden F–16-os repülést leállítanak a vizsgálat idejére.

A tilalom nem vonatkozik az operatív bevetésekre, például a lengyel határ és légtér védelmét szolgáló missziókra.

Arra a kérdésre, mennyi időt vesz igénybe a baleset kivizsgálása, Pawlak ezredes közölte: a tapasztalatok szerint ez biztosan hónapokig eltarthat. A TOK FM rádió kérdésére, hogy felmerült-e szabotázs gyanúja, így válaszolt: „Erről nem tudok nyilatkozni, és nincs erre utaló információm.”