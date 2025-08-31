balesetLengyelországF-16légibemutató

Gyászol a légierő: Lengyelország legjobb pilótája halt meg a katasztrófában

Tragédiába torkollott a radomi légibemutató előtti gyakorlórepülés: csütörtök este lezuhant egy F–16-os vadászgép, pilótája, Maciej „Slab” Krakowian őrnagy életét vesztette. A baleset megrázta a lengyel légierőt, a hétvégi bemutatót lefújták, az összes F–16-os repülését pedig felfüggesztették, miközben a hatóságok nagyszabású vizsgálatot indítottak.

Magyar Nemzet
2025. 08. 31. 6:13
Légibemutató Lengyelországban Fotó: JAKUB PORZYCKI Forrás: NurPhoto
Csütörtökön este hét óra után, a radomi légibemutató előtti gyakorlórepülés közben lezuhant egy F–16-os vadászgép. A pilóta, Maciej „Slab” Krakowian őrnagy meghalt a balesetben. A hétvégére tervezett légibemutatót a tragédia miatt lemondták.

Repülőgép-baleset történt, meghalt Lengyelország legjobb pilótája (X)

Pénteken Wladyslaw Kosiniak-Kamysz nemzetvédelmi miniszter a poznan-krzesinyi 31. taktikai légibázison találkozott a szerencsétlenül járt pilóta parancsnokával és bajtársaival. A miniszter jelezte, hogy a baleset helyszínén továbbra is zajlanak a vizsgálatok és műveleti munkálatok.

Norbert Chojnacki dandártábornok, a 2. taktikai légi szárny parancsnoka elmondta: Maciej „Slab” Krakowian őrnagy halála hatalmas veszteség az egész katonai repülés közössége számára.

Az F–16-osok repüléseit felfüggesztették 

Marek Pawlak ezredes, a fegyveres erők főparancsnokságának szóvivője a PAP hírügynökségnek elmondta: 

döntés született arról, hogy minden F–16-os repülést leállítanak a vizsgálat idejére.

 A tilalom nem vonatkozik az operatív bevetésekre, például a lengyel határ és légtér védelmét szolgáló missziókra.

Arra a kérdésre, mennyi időt vesz igénybe a baleset kivizsgálása, Pawlak ezredes közölte: a tapasztalatok szerint ez biztosan hónapokig eltarthat. A TOK FM rádió kérdésére, hogy felmerült-e szabotázs gyanúja, így válaszolt: „Erről nem tudok nyilatkozni, és nincs erre utaló információm.”

Piotr Antoni Skiba, a varsói kerületi ügyészség szóvivője hangsúlyozta: jelenleg nincs arra utaló információ, hogy harmadik fél szándékosan idézte volna elő a tragédiát. Bejelentette, hogy hivatalos vizsgálat indult a pilóta halálát okozó légikatasztrófa körülményeinek feltárására. Az ügyön 14 varsói és lublini katonai ügyész dolgozik, a helyszíni munkálatok egy 20 hektáros területen zajlanak.

Megerősíthetjük, hogy megtalálták a fekete dobozt, vagyis a repülési adatrögzítőt, amelyet az állami repülőgép-baleseteket vizsgáló bizottság vett át. A közeljövőben szakértői vizsgálatokra kerül sor egy varsói ügyész részvételével. Egyelőre nem tudni, hol végzik majd ezeket, de valószínűleg Lengyelországon kívül

– mondta Skiba. Hozzátette: a pilóta holttestét megtalálták, a varsói Igazságügyi Orvostani Intézetbe szállították, ahol pénteken boncolást végeznek rajta.

A Polsat News kérdésére Skiba megerősítette, hogy a varsói ügyészség katonai osztálya két másik esetben is vizsgálódik: egy „Bryza” szállítórepülőgép megsérült leszállás közben, míg egy „Orlik” futómű nélkül hajtott végre kényszerleszállást. „A nyomozások folyamatban vannak, de jelenleg nincs bizonyíték arra, hogy kapcsolatban állnának a csütörtöki tragédiával” – hangsúlyozta.

Andrzej Kinski, a Hadsereg és technika című szaklap főszerkesztője a PAP-nak nyilatkozva elmondta: 

a felvételek alapján a pilóta műrepülést végzett, és úgy tűnik, az utolsó pillanatig irányította a gépet, a motor pedig utánégetővel működött.

Hozzátette: ez az első halálos baleset, amely F–16-ost érintett a típus 19 éves lengyelországi szolgálata során.

A Lengyel Repülőterek közleménye szerint a radomi repülőtér szombat hajnali 2 óráig zárva marad. A péntekre tervezett járatokat Varsó Chopin repülőterére irányították át – erősítette meg Krzysztof Moczulski, a PLL LOT szóvivője.

Maciej „Slab” Krakowian őrnagy az egyik legtöbb kitüntetéssel rendelkező lengyel F–16-os pilóta volt, egyben a Tiger Demo Team vezetője. A poznań-krzesinyi 31. taktikai légibázison szolgált, és az F–16 Tiger Demo Team Poland oktatójaként, vezetőjeként számos rangos hazai és nemzetközi légibemutatón képviselte a lengyel légierőt.

Borítókép: Halálos baleset a radomi légibemutató előtt (X)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

