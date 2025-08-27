Olaszországban egyre többen finanszíroznak terrorszervezeteket

Aggasztóan megemelkedett Olaszországban a dzsihádot finanszírozók száma. A terrorizmus valójában nemcsak öngyilkos merénylőkkel és fegyverekkel történik, hanem jótékonysági szervezetek, banki átutalások, kriptovaluták segítségével. Gyakran előfordul, hogy kulturális központok vagy vallásközi párbeszédnek álcázott intézmények anyagi támogatásával. Ily módon szisztematikusan, szinte láthatatlanul épül be a nyugati világ szövetébe.

A legnagyobb olasz pénzintézet meglepő adatokat hozott a nyilvánosságra. Az Olasz Nemzeti Bank Pénzügyi Hírszerző Egysége (UFI) által kiállított éves jelentés elgondolkodtató.

A tavalyi év során 340 olyan bejelentés érkezett, amely kapcsán felmerült, hogy terrorizmussal kapcsolatos szerveknek indítottak támogatásokat.

A jelentés egyértelműen rámutat, hogy az izraeli–palesztin konfliktus, valamint a közel-keleti térségeben felerősödött feszültségek következtében megemelkedett a globális terrorfenyegetettség. A dzsihadista szervezetek kihasználják a konfliktus kiszélesedését, és olyan propagandát terjesztenek, amelyben igazolják a fegyveres erőszakos beavatkozások létjogosultságát. Ennek megvalósításához finanszírozókat is gyűjtenek a nyugati világból.

Az UFI tavaly 340 olyan műveletet állított le, amelyek esetében felmerült a gyanú, hogy terrorszervezeteket finanszíroztak.

80 százalékukat észak-olaszországi területen, 20 százalékot pedig Szicíliában, Pugliában és Campaniában indítottak, olyan migrációs útvonalak mentén, amelyeken dzsihadista fegyveresek is közlekednek az illegális migránsokkal együtt.

A szimulált adományok virtuális platformokon keresztül jutnak el a palesztin, szíriai és iraki szélsőségesekhez.

Az UFI 188 gyanús banki művelettel kapcsolatban indított kivizsgálást, amelynek értéke 63 millió euró volt.

A nyugati világ meghódítása tehát nemcsak prédikációkon, hitterjesztésen, iszlám propagandán keresztül zajlik, hanem az erőszakot szító terrorszervezetek anyagi támogatásán keresztül is – jegyzi meg az Il Tempo olasz napilap a közzétett elemzések kapcsán. A jobboldali lap munkatársait egyébként több alkalommal érte halálos fenyegetés, amiért feltáró cikkeket jelentettek meg terrorszervezetekről – számoltunk be róla korábban.

