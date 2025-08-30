LondonbetörBákópánikhangulatjáratablak

Pánik a repülőn: betört egy ablak, ragasztószalagot tettek az üvegre

Pánik tört ki egy Londonból Bákóba tartó repülőn, miután a felszállás előtt az utasok észrevették, hogy az egyik ablak betört. A légitársaság egyetlen hétköznapi ragasztószalaggal próbálta „megoldani” a problémát, a háromórás járaton végig pánikhangulat uralkodott.

Magyar Nemzet
2025. 08. 30. 21:20
A London–Lutoni repülőtér - illusztráció Fotó: AFP Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Pánik tört ki a Londonból Bákóba tartó járaton, miután felszállás előtt az utasok észrevették, hogy az egyik ablak betört. A légitársaság munkatársai a problémát mindössze hétköznapi, kisboltokban kapható ragasztószalaggal „orvosolták” – derül ki a Maszol cikkéből.

pánik
A Bákóba tartó járaton óriási volt a pánik Fotó: DANIEL MIHAILESCU/AFP

A gép többórás késéssel indult, és közvetlenül a felszállás előtt, amikor minden utas a helyén ült, derült ki a probléma. Újabb közel félórás várakozás után egy biztonsági munkatárs érkezett, aki ragasztószalaggal próbálta stabilizálni a betört ablakot.

Az utasok elmondása szerint a fedélzeten pánikhangulat alakult ki, mivel a gép korábban már törött ablakkal landolt, és a légitársaság nem nyújtott semmilyen tájékoztatást vagy segítséget. Egyikük azt mondta, hiába kérték, hogy másik gépre ülhessenek át, senki nem foglalkozott velük.

A háromórás repülőút alatt mindenki attól tartott, hogy a ragasztószalaggal „stabilizált” ablak komoly problémát okozhat. Szerencsére a gép végül biztonságosan landolt Bákóban, senkinek nem esett baja.

A Digi24 megpróbálta elérni a járatot üzemeltető légitársaságot, ám eddig nem kaptak választ

 – írja a lap.

Nemrég horrorjárattá változott a Wizz Air egyik gépe. A repülő utasai videót is készítettek róla, ahogy az elsötétült repülőgépet dobálja a vihar.

Borítókép: A londoni Lutoni repülőtér – illusztráció (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Néző László
idezojelekFidesz

Kit fenyegetsz, te félkegyelmű?

Néző László avatarja

Bíróság, börtön – ezzel fenyegetsz bennünket? Ennyire futja?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.