Pánik a repülőn: betört egy ablak, ragasztószalagot tettek az üvegre

Pánik tört ki a Londonból Bákóba tartó járaton, miután felszállás előtt az utasok észrevették, hogy az egyik ablak betört. A légitársaság munkatársai a problémát mindössze hétköznapi, kisboltokban kapható ragasztószalaggal „orvosolták” – derül ki a Maszol cikkéből.

A Bákóba tartó járaton óriási volt a pánik Fotó: DANIEL MIHAILESCU/AFP

A gép többórás késéssel indult, és közvetlenül a felszállás előtt, amikor minden utas a helyén ült, derült ki a probléma. Újabb közel félórás várakozás után egy biztonsági munkatárs érkezett, aki ragasztószalaggal próbálta stabilizálni a betört ablakot.

Az utasok elmondása szerint a fedélzeten pánikhangulat alakult ki, mivel a gép korábban már törött ablakkal landolt, és a légitársaság nem nyújtott semmilyen tájékoztatást vagy segítséget. Egyikük azt mondta, hiába kérték, hogy másik gépre ülhessenek át, senki nem foglalkozott velük.

A háromórás repülőút alatt mindenki attól tartott, hogy a ragasztószalaggal „stabilizált” ablak komoly problémát okozhat. Szerencsére a gép végül biztonságosan landolt Bákóban, senkinek nem esett baja.

A Digi24 megpróbálta elérni a járatot üzemeltető légitársaságot, ám eddig nem kaptak választ

– írja a lap.

Borítókép: A londoni Lutoni repülőtér – illusztráció (Fotó: AFP)