Szijjártó Péter helyretette Ausztria elnökét

A magyar külgazdasági és külügyminiszter szerint nem épp az osztrák elnöknek kéne kritizálni. Szijjártó Péter közösségi oldalán azt írta: aki saját szavazóival szembemegy, annak nincs joga hazánk ellen beszélni.

Szijjártó Péter szerint érdemes lenne mindenkinek a saját háza táján sepregetni

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

A külügyminiszter közösségi oldalán megosztott bejegyzésében azt írta: Ausztria elnöke ma egy nemzetközi fórumon hosszasan illette alaptalan vádakkal Magyarországot a demokrácia érvényesülése tekintetében.

Nem biztos azonban, hogy pont annak az elnöknek kellene kioktatnia bárkit demokráciából, aki külföldi politikai szereplőkkel összejátszva ütötte el a választáson győztes pártot a kormányzás lehetőségétől

– fogalmazott bejegyzésében a külügyminiszter.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)