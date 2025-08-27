Rendkívüli

Magyarország bíróság elé viszi az EU-t

Szijjártó PéterAusztriaMagyarország

Szijjártó Péter helyretette Ausztria elnökét

A külgazdasági és külügyminiszter szerint érdemes lenne a saját háza táján sepregetni az osztrák elnöknek. Szijjártó Péter közösségi oldalán reagált Ausztria elnökének kritikájára.

Magyar Nemzet
2025. 08. 27. 14:53
Fotó: SEFA KARACAN Forrás: ANADOLU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A magyar külgazdasági és külügyminiszter szerint nem épp az osztrák elnöknek kéne kritizálni. Szijjártó Péter közösségi oldalán azt írta: aki saját szavazóival szembemegy, annak nincs joga hazánk ellen beszélni. 

Szijjártó Péter szerint érdemes lenne mindenkinek a saját háza táján sepregetni
Szijjártó Péter szerint érdemes lenne mindenkinek a saját háza táján sepregetni 
Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

A külügyminiszter közösségi oldalán megosztott bejegyzésében azt írta: Ausztria elnöke ma egy nemzetközi fórumon hosszasan illette alaptalan vádakkal Magyarországot a demokrácia érvényesülése tekintetében. 

Nem biztos azonban, hogy pont annak az elnöknek kellene kioktatnia bárkit demokráciából, aki külföldi politikai szereplőkkel összejátszva ütötte el a választáson győztes pártot a kormányzás lehetőségétől

– fogalmazott bejegyzésében a külügyminiszter

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmigráció

Liza emlékére

Bayer Zsolt avatarja

Liza volt. Most halott. Meggyilkolták.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.