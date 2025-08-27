Rendkívüli

Deák Dániel: Trump nem fogta vissza magát, határozottan nekiment a Soros családnak

Ez annak a következménye, amiről a magyar jobboldal már több mint tíz éve beszél. Színes forradalmak, erőszakos tüntetések szervezése, kormánybuktatások, puccsok, ezek mind-mind ott vannak Soros György eszköztárában – fogalmazott lapunknak Deák Dániel. Trump ezt elégelte meg.

Lipcsey-Bidló Katalin
2025. 08. 27. 19:36
Donald Trump Fotó: ANDREW HARNIK Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Donald Trump nem fogta vissza magát, elég határozottan nekiment a Soros családnak. Pszichopatának nevezte őket, arról beszélt, hogy erőszakos tüntetéseket szerveznek, és az is felmerült, hogy valamilyen jogszabályi szankciókkal sújtaná őket, akár kiutasítás is szóba kerülhet – mondta lapunknak Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője annak kapcsán beszélt erről, hogy – ahogy arról lapunk is beszámolt – Donald Trump közösségi oldalán üzent Soros Györgynek és köreinek.

Soros György – Donald Trump nem fogta vissza magát, elég határozottan nekiment a Soros családnak
Fotó: AFP

Az amerikai elnök azt írta, „Soros György és csodálatos radikális baloldali fia ellen RICO (A zsarolással és korrupcióval foglalkozó szervezetekről szóló törvény) alapján vádat kellene emelni az erőszakos tüntetések támogatásáért és még sok másért az Amerikai Egyesült Államok egész területén”. 

Kiemelte:

Nem fogjuk hagyni, hogy ezek az őrültek tovább tépjék szét Amerikát, és soha többé nem adunk nekik esélyt arra, hogy »lélegezzenek« és szabadok legyenek. Soros és pszichopata bandája hatalmas kárt okozott országunknak! Ide tartoznak az őrült nyugati parti barátai is. Vigyázzanak, figyeljük önöket!

Deák Dániel kiemelte, ez az üzenet annak a következménye, amiről Magyarországon már több mint tíz éve beszél a jobboldal, ez pedig az, hogy Soros György egy befolyásos milliárdosként, akinek nagyon komoly globális NGO-hálózata van, megpróbál beavatkozni az egyes országok belpolitikájába. 

Ahogy az Egyesült Államokban is: a neki nem tetsző politikai erőkkel szemben minden politikai és gazdasági erejét bevetve próbál akár erőszakos tüntetéseket is szervezni 

– mondta a szakértő, és kiemelte:

Színes forradalmak, erőszakos tüntetések szervezése, kormánybuktatások, puccsok, ezek mind-mind ott vannak Soros György eszköztárában, ezt Magyarországon, de a térségben, Európában, máshol világon is számtalan alkalommal megtapasztalhattuk.

Deák Dániel emlékeztetett, az Egyesült Államokban is erről van szó, Sorosék Donald Trumppal szemben foglalnak állást és a demokratákat támogatják minden eszközzel. Ez ellen szólalt fel az amerikai elnök. A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy Donald Trump bejegyzésében azt írta, hogy a RICO-törvény alapján lehetne felelősségre vonni Sorosékat.

Ebből pedig az is adódhat – amennyiben bűnösnek találják őket bizonyos vádpontokban –, hogy kiutasítják őket az országból. 

Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)

 

