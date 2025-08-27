Deák Dániel: Trump nem fogta vissza magát, határozottan nekiment a Soros családnak

Donald Trump nem fogta vissza magát, elég határozottan nekiment a Soros családnak. Pszichopatának nevezte őket, arról beszélt, hogy erőszakos tüntetéseket szerveznek, és az is felmerült, hogy valamilyen jogszabályi szankciókkal sújtaná őket, akár kiutasítás is szóba kerülhet – mondta lapunknak Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője annak kapcsán beszélt erről, hogy – ahogy arról lapunk is beszámolt – Donald Trump közösségi oldalán üzent Soros Györgynek és köreinek.

Az amerikai elnök azt írta, „Soros György és csodálatos radikális baloldali fia ellen RICO (A zsarolással és korrupcióval foglalkozó szervezetekről szóló törvény) alapján vádat kellene emelni az erőszakos tüntetések támogatásáért és még sok másért az Amerikai Egyesült Államok egész területén”.

Kiemelte: