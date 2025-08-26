Megalapozatlan vádakkal üldözik a konzervatív politikusokat Lengyelországban

Liberális autokráciában él Lengyelország Donald Tusk kormánya alatt – hívja fel a figyelmet a Brussels Signal belga lapban megjelent cikkében Marcin Romanowski korábbi lengyel igazságügyi miniszter-helyettes, a Magyar–Lengyel Szabadság Intézet igazgatója.

Romanowski szerint Tusk kormánya megalapozatlanul vádolja Mariusz Blaszczakot (Fotó: NurPhoto via AFP)

Romanowski a Mariusz Blaszczak volt védelmi miniszter, a PiS jelenlegi frakcióvezetője, valamint Slawomir Cenckiewicz, a Nemzetbiztonsági Hivatal frissen kinevezett vezetője és Karol Nawrocki lengyel elnök tanácsadója ellen felhozott vádak megalapozatlanságának elemzésén keresztül mutatja be, hogyan használja a saját védelme és a politikai ellenfelek hiteltelenítése érdekében az igazságszolgáltatást a liberális kabinet.

Az eljárás időzítése, a vádak jellege és azok közlési módja elárulja, hogy valójában miről van szó: ez csak egy újabb példa a konzervatív személyiségek elleni politikai boszorkányüldözésre, akik elszántságukkal és tevékenységükkel bebizonyították, hogy komoly fenyegetést jelentenek a globalista establishment számára, amely oly gyakran összefonódik Lengyelország posztkommunista nómenklatúrájával

– írja Romanowski.

My new article in @BrusselsSignal on the prosecutions targeting Mariusz Błaszczak – head of the parliamentary group of Poland’s largest conservative party (@pisorgpl) and former Minister of Defence – and Professor Sławomir Cenckiewicz, a close advisor to President Karol… https://t.co/OPwAKTOtn8 — Marcin Romanowski (@RomanowskiPL) August 26, 2025

A volt igazságügyi miniszter-helyettes sorra veszi a Blaszczak és Cenckiewicz elleni vádakat, és pontról pontra cáfolja azok érvényességét. Az előző Tusk-kormány során született tervek, amelyeknek bizonyos töredékei kerültek nyilvánosságra, egy esetleges orosz támadás elleni védekezésről szóltak, és megvalósításuk lényegében azt jelentette volna, hogy Lengyelország keleti részét egyszerűen sorsára hagyják. Az országnak ez a része sokkal inkább húz a PiS, mint a liberálisok felé, így Tusk idején eleve rengeteg forrástól esett el – mutat rá Romanowski.

A vádak szerint Blaszczak és Cenckiewicz titkos katonai dokumentumokat hoztak nyilvánosságra, ami veszélyeztette Lengyelország biztonságát. Romanowski szerint azonban a dokumentumok titkosítását a védelmi miniszter jogszerűen oldotta fel, és azoknak valós katonai értéke már nem volt.

A Cenckiewicz elleni vádakat, aki a szovjet és orosz befolyás lengyelországi kutatójaként vált ismertté, különösen abszurdnak tartja. A büntetőjog szerint a bűnrészességhez szándékos, aktív bűncselekmény elősegítése szükséges, nem pedig a szakmai feladatok rutinszerű ellátása – érvel.

A legfőbb ok, amiért a legfőbb ügyészség ilyen támadást indított, Cenckiewicznek a szovjet és orosz befolyás lengyelországi kutatójaként betöltött szerepe. Kutatásai, eredményei és az elszántsága, hogy azokat felhasználja, különösen veszélyessé teszik őt Tusk és Sikorski számára

– hívta fel a figyelmet Marcin Romanowski.

Nawrocki elnök maga foglalta össze a legjobban, amikor kijelentette, hogy azoknak kell bíróság elé állniuk, akik Lengyelország felét akarták átadni a barbároknak és az elnyomóknak, nem pedig Cenckiewicz professzornak, aki dokumentálta ezt az árulást

– tette hozzá. Tusk és csapata kevesebb mint két év alatt számos törvénytelen cselekményt és súlyos bűncselekményt követett el Lengyelország alkotmányos szervei ellen – emlékeztetett Romanowski.

Tudják, hogy a hatalomról való lemondás hosszú börtönbüntetést jelentene

– emelte ki.

A washingtoni változás, az európai feltétel nélküli támogatás visszavonása, valamint a hazai és külföldi kudarcok sorozata felfedte a meztelen igazságot: a király meztelen. Eközben az állam gépezete romokban hever. A közép- és alsó szintű közigazgatás és a biztonsági szolgálatok már a konzervatívok visszatérésére várnak. A Blaszczak–Cenckiewicz-ügy pedig csak egy újabb példa arra, hogy a törvényt és az állami intézményeket politikai célokra használják fel, ami a lengyelek túlnyomó többsége számára elfogadhatatlan

– zárta elemzését a Magyar–Lengyel Szabadság Intézet igazgatója.

Borítókép: Marcin Romanowski (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)