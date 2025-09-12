Rendkívüli

Márki-Zay tiszásokkal együtt végezne ki kormánypárti politikusokat, ezt Orbán Viktor sem hagyta szó nélkül

A belga miniszterelnök bírálta a Müncheni Filharmonikusok belgiumi koncertjének izraeli karmesterük miatti lemondását

Bart De Wever belga szövetségi miniszterelnök pénteken élesen bírálta a komolyzenei Flandriai Fesztivál szervezőinek döntését, amelynek értelmében elmarad a Müncheni Filharmonikusok szeptember 18-ra tervezett genti fellépése az izraeli karmester, Lahav Shani személye miatt.

2025. 09. 12.
Bart de Wever Fotó: TOBIAS SCHWARZ Forrás: AFP
A kormányfő szerint elfogadhatatlan, hogy valakit származása alapján tiltsanak ki a színpadról, ami a művészi szabadság ellen hat, és rossz fényt vet Belgiumra.

Az X-en közzétett bejegyzésében De Wever azt írta, hogy a döntést joggal nevezték antiszemitának, és súlyos károkat okozott Belgium hírnevének.

Egy szakmai tilalmat kizárólag valakinek a származása miatt elrendelni egyszerre meggondolatlan és felelőtlen

– fogalmazott.

A fesztivál szervezői indoklásukban arra hivatkoztak, hogy Shani – aki az Izraeli Filharmonikusok zeneigazgatója és 2026-tól lesz majd csak a Müncheni Filharmonikusok vezetője – többször sem volt hajlandó egyértelműen elhatárolódni az izraeli kormány gázai hadműveleteitől. Emiatt a fesztivál úgy vélte, nem maradt más lehetőségük, mint a koncert lemondása, hiszen a céljuk a rendezvény nyugalmának, valamint a közönség koncertélményének megőrzése.

A német kulturális miniszter Európa szégyenének nevezte a lépést, Izrael belgiumi nagykövete pedig antiszemitizmust emlegetett. A Reformer Mozgalom (MR) frankofón liberális párt elnöke, Georges-Louis Bouchez a közösségi médiában Belgium szégyenének nevezte a történteket, és felszólította Caroline Gennez flamand szocialista kulturális minisztert, hogy mondjon le, amiért támogatta a fesztivál szervezőinek döntését.

München városa és a Müncheni Filharmonikusok vezetése megdöbbentőnek nevezte a genti lemondást. Közleményükben leszögezték: 

az izraeli művészek általános gyanú alá helyezése és kollektív büntetése olyan álláspont, amelyet határozottan elutasítunk. Embereket származásuk vagy vallási hovatartozásuk miatt kizárni a színpadról, a koncertteremből vagy más nyilvános helyekről az európai és demokratikus alapértékek elleni támadás.

A Rotterdami Filharmonikus Zenekar, amelynek Lahav Shani szintén zeneigazgatója, ugyancsak kiállt a karmester mellett. Emlékeztettek arra, hogy 

Shani korábban a sajtóban a béke és az emberiesség mellett szólalt fel, és hangsúlyozta: nem képvisel semmilyen politikai álláspontot, hanem művészetével kíván hozzájárulni a szolidaritáshoz és a reményhez.

A belgiumi fesztiválon nemkívánatos bajor zenekart és izraeli vezetőjét a szolidaritás jeleként hétfőre vendégfellépésre hívták meg a Berlini Zenei Fesztiválra (Musikfest Berlin) a Berlini Ünnepi Játékok, a Berlini Filharmonikusok Alapítvány és a Konzerthaus közös kezdeményezésére. Kai Wegner berlini főpolgármester elviselhetetlennek nevezte a meghívás visszavonását a belga szervezők részéről.

A Müncheni Filmharmonikusok az előző vezetőjétől, az orosz Valerij Gergijevtől az ukrajnai háború kezdetén vált meg, mert az orosz elnök közeli barátjának számító, világhírű karmester nem volt hajlandó egyértelműen elhatárolódni az orosz támadásoktól.

Borítókép: Bart De Wever belga szövetségi miniszterelnök (Fotó: AFP)

