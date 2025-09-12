A belga miniszterelnök bírálta a Müncheni Filharmonikusok belgiumi koncertjének izraeli karmesterük miatti lemondását

A kormányfő szerint elfogadhatatlan, hogy valakit származása alapján tiltsanak ki a színpadról, ami a művészi szabadság ellen hat, és rossz fényt vet Belgiumra.
Az X-en közzétett bejegyzésében De Wever azt írta, hogy a döntést joggal nevezték antiszemitának, és súlyos károkat okozott Belgium hírnevének.
Egy szakmai tilalmat kizárólag valakinek a származása miatt elrendelni egyszerre meggondolatlan és felelőtlen
– fogalmazott.
A fesztivál szervezői indoklásukban arra hivatkoztak, hogy Shani – aki az Izraeli Filharmonikusok zeneigazgatója és 2026-tól lesz majd csak a Müncheni Filharmonikusok vezetője – többször sem volt hajlandó egyértelműen elhatárolódni az izraeli kormány gázai hadműveleteitől. Emiatt a fesztivál úgy vélte, nem maradt más lehetőségük, mint a koncert lemondása, hiszen a céljuk a rendezvény nyugalmának, valamint a közönség koncertélményének megőrzése.
A német kulturális miniszter Európa szégyenének nevezte a lépést, Izrael belgiumi nagykövete pedig antiszemitizmust emlegetett. A Reformer Mozgalom (MR) frankofón liberális párt elnöke, Georges-Louis Bouchez a közösségi médiában Belgium szégyenének nevezte a történteket, és felszólította Caroline Gennez flamand szocialista kulturális minisztert, hogy mondjon le, amiért támogatta a fesztivál szervezőinek döntését.
München városa és a Müncheni Filharmonikusok vezetése megdöbbentőnek nevezte a genti lemondást. Közleményükben leszögezték:
az izraeli művészek általános gyanú alá helyezése és kollektív büntetése olyan álláspont, amelyet határozottan elutasítunk. Embereket származásuk vagy vallási hovatartozásuk miatt kizárni a színpadról, a koncertteremből vagy más nyilvános helyekről az európai és demokratikus alapértékek elleni támadás.
A Rotterdami Filharmonikus Zenekar, amelynek Lahav Shani szintén zeneigazgatója, ugyancsak kiállt a karmester mellett. Emlékeztettek arra, hogy
Shani korábban a sajtóban a béke és az emberiesség mellett szólalt fel, és hangsúlyozta: nem képvisel semmilyen politikai álláspontot, hanem művészetével kíván hozzájárulni a szolidaritáshoz és a reményhez.
A belgiumi fesztiválon nemkívánatos bajor zenekart és izraeli vezetőjét a szolidaritás jeleként hétfőre vendégfellépésre hívták meg a Berlini Zenei Fesztiválra (Musikfest Berlin) a Berlini Ünnepi Játékok, a Berlini Filharmonikusok Alapítvány és a Konzerthaus közös kezdeményezésére. Kai Wegner berlini főpolgármester elviselhetetlennek nevezte a meghívás visszavonását a belga szervezők részéről.