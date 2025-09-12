A belga miniszterelnök bírálta a Müncheni Filharmonikusok belgiumi koncertjének izraeli karmesterük miatti lemondását

A kormányfő szerint elfogadhatatlan, hogy valakit származása alapján tiltsanak ki a színpadról, ami a művészi szabadság ellen hat, és rossz fényt vet Belgiumra.

I have understandably received many questions from abroad regarding the recent decision of the Flanders Festival Ghent to ban the Munich Philharmonic on the basis of the conductor’s nationality. This decision has rightfully provoked great consternation and has been characterized… — Bart De Wever (@Bart_DeWever) September 12, 2025

Az X-en közzétett bejegyzésében De Wever azt írta, hogy a döntést joggal nevezték antiszemitának, és súlyos károkat okozott Belgium hírnevének.

Egy szakmai tilalmat kizárólag valakinek a származása miatt elrendelni egyszerre meggondolatlan és felelőtlen

– fogalmazott.

A fesztivál szervezői indoklásukban arra hivatkoztak, hogy Shani – aki az Izraeli Filharmonikusok zeneigazgatója és 2026-tól lesz majd csak a Müncheni Filharmonikusok vezetője – többször sem volt hajlandó egyértelműen elhatárolódni az izraeli kormány gázai hadműveleteitől. Emiatt a fesztivál úgy vélte, nem maradt más lehetőségük, mint a koncert lemondása, hiszen a céljuk a rendezvény nyugalmának, valamint a közönség koncertélményének megőrzése.

A német kulturális miniszter Európa szégyenének nevezte a lépést, Izrael belgiumi nagykövete pedig antiszemitizmust emlegetett. A Reformer Mozgalom (MR) frankofón liberális párt elnöke, Georges-Louis Bouchez a közösségi médiában Belgium szégyenének nevezte a történteket, és felszólította Caroline Gennez flamand szocialista kulturális minisztert, hogy mondjon le, amiért támogatta a fesztivál szervezőinek döntését.

München városa és a Müncheni Filharmonikusok vezetése megdöbbentőnek nevezte a genti lemondást. Közleményükben leszögezték:

az izraeli művészek általános gyanú alá helyezése és kollektív büntetése olyan álláspont, amelyet határozottan elutasítunk. Embereket származásuk vagy vallási hovatartozásuk miatt kizárni a színpadról, a koncertteremből vagy más nyilvános helyekről az európai és demokratikus alapértékek elleni támadás.

A Rotterdami Filharmonikus Zenekar, amelynek Lahav Shani szintén zeneigazgatója, ugyancsak kiállt a karmester mellett. Emlékeztettek arra, hogy

Shani korábban a sajtóban a béke és az emberiesség mellett szólalt fel, és hangsúlyozta: nem képvisel semmilyen politikai álláspontot, hanem művészetével kíván hozzájárulni a szolidaritáshoz és a reményhez.

A belgiumi fesztiválon nemkívánatos bajor zenekart és izraeli vezetőjét a szolidaritás jeleként hétfőre vendégfellépésre hívták meg a Berlini Zenei Fesztiválra (Musikfest Berlin) a Berlini Ünnepi Játékok, a Berlini Filharmonikusok Alapítvány és a Konzerthaus közös kezdeményezésére. Kai Wegner berlini főpolgármester elviselhetetlennek nevezte a meghívás visszavonását a belga szervezők részéről.