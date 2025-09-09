A liberálisok már az AfD kegyeit keresik

Paul Bressel, a német Szabaddemokrata Párt (FDP) képviselője komoly vihart kavart legutóbbi kijelentésével. A politikus szerint ha a liberálisok fenn akarnak maradni akkor meg kell szüntetniük az egyre népszerűbb AfD kiközösítését – írja a Brussel Signal.

Az AfD népszerűségének növekedésével a liberálisok is békülnének. Fotó: NurPhoto/Ying Tang

Csak a CDU-val és az AfD-vel szövetségben van jövője az FDP-nek az államban. Bármi más jelentéktelenséghez vezetne

– fogalmazott a politikus.

Bressel egyébként nem is titkolta, hogy a megszólalása mögött az FDP gyászos szereplése húzódik meg. A februári német szövetségi választásokon az FDP – amely korábban Olaf Scholz (SPD) korábbi kancellár kormánykoalíciójának tagja volt – kiesett a német Bundestagból. A párt pedig a jelen mérések szerint három százalékon áll, ami nagyon messze van az ötszázalékos parlamenti küszöbtől.