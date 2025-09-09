Rendkívüli

Feljelentették a háromgyerekes anyát fenyegető tiszásokat

Németországliberálisokafd

A liberálisok már az AfD kegyeit keresik

Németországban komoly politikai tabu dőlt meg. A liberális Szabaddemokrata Párt egyik tagja arról beszélt, hogy véget kell vetni az AfD kiközösítésének, és együtt kell működni a jövőben.

Magyar Nemzet
2025. 09. 09. 4:55
Fotó: YING TANG Forrás: NurPhoto
Paul Bressel, a német Szabaddemokrata Párt (FDP) képviselője komoly vihart kavart legutóbbi kijelentésével. A politikus szerint ha a liberálisok fenn akarnak maradni akkor meg kell szüntetniük az egyre népszerűbb AfD kiközösítését – írja a Brussel Signal

Az AfD népszerűségének növekedésével a liberálisok is békülnének
Az AfD népszerűségének növekedésével a liberálisok is békülnének. Fotó: NurPhoto/Ying Tang

Csak a CDU-val és az AfD-vel szövetségben van jövője az FDP-nek az államban. Bármi más jelentéktelenséghez vezetne

– fogalmazott a politikus. 

Bressel egyébként nem is titkolta, hogy a megszólalása mögött az FDP gyászos szereplése húzódik meg. A februári német szövetségi választásokon az FDP – amely korábban Olaf Scholz (SPD) korábbi kancellár kormánykoalíciójának tagja volt – kiesett a német Bundestagból. A párt pedig a jelen mérések szerint három százalékon áll, ami nagyon messze van az ötszázalékos parlamenti küszöbtől. 

A párt egyébként nem értékelte Bressel megszólalását. Svenja Hahn pártelnök-helyettes azt mondta, hogy az AfD „megveti és el akar pusztítani mindent, amit az FDP képvisel”.

„Bárkinek az FDP-ben, aki koalíciót akar kötni az AfD-vel, nincs helye a pártunkban. Pont” – fogalmazott Marie-Agnes Strack-Zimmermann, az FDP európai parlamenti képviselője. Bressel egyébként reagált a pártból érkező kritikákra. 

Igen, az AfD-nek vannak jobboldali szélsőséges elemei. Ezt kritikusan értékelem. De vannak baloldali szélsőséges elemek a Zöldek és a baloldali Die Linke pártban is. Ennek ellenére koalíciót kötöttünk velük

– írta a közösségi oldalán Bressel.  

Borítókép: Egy AfD-póló (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Sümeghi Lóránt
idezojelekMagyar Péter

Válságtünetek Magyar Péter körül

Sümeghi Lóránt avatarja

A Tisza elnöke egész egyszerűen a valóságot próbálja letagadni és meghamisítani.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

