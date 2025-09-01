NémetországpolitikushalálAfD

AfD politikusok sorozatos halála sokkolja Németországot

A német önkormányzati választások előtt ismét elhunyt egy AfD-jelölt, ezúttal Blombergben. Ralph Lange halála miatt több száz levélszavazat vált érvénytelenné és az érintett választókerületekben új szavazást tartanak majd. Az elmúlt napokban már Schwertében és Rheinbergben is hasonló eset történt. Már összesen négy AfD-jelölt halt meg rövid időn belül és eddig senki nem tett fel kérdéseket a gyanús halálesetek kapcsán.

2025. 09. 01. 21:57
Alice Weidel, az AfD pártelnöke
Alice Weidel, az AfD pártelnöke Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az észak-rajna–vesztfáliai önkormányzati választások előtt ismét meghalt egy AfD-jelölt – immár a negyedik a tartományban. Legutóbb Blombergben az AfD közvetlen jelöltje, Ralph Lange hunyt el váratlanul. A város közlése szerint emiatt az adott választókerületben kiállított szavazólapok érvényüket vesztik, de az AfD jogosult új jelöltet állítani. Függetlenül attól, hogy ez sikerül-e vagy sem, szeptember 14-én a választást az érintett körzetben is megtartják majd – írja a WDR.

Az AfD politikusok sorra halnak meg a német választások előtt
Az AfD politikusok sorra halnak meg a német választások előtt
Fotó: YING TANG / NurPhoto

Hasonló helyzet alakult ki Bad Lippspringében: 133 választó levélszavazati csomagja vált érvénytelenné. Ennek oka az AfD városi tanácsi jelöltjének, Stefan Berendesnek hirtelen halála. Itt először a helyi választási bizottságnak kell kijelölnie az elhunyt utódját. Ezt követően új levélszavazati csomagokat küldenek ki, és 133 választónak ismét le kell adnia a voksát – a városi tanácsra, a polgármesterre, a járási vezetőre és a járási közgyűlésre. 

A már leadott szavazataik érvénytelenek.

Így már a négy AfD-jelölt halt meg a 2025-ös önkormányzati választáson. 

Ki az a négy AfD jelölt, aki eddig meghalt?

  • Blomberg: Ralph Lange
  • Bad Lippspringe: Stefan Berendes
  • Schwerte: Wolfgang Klinger
  • Rheinberg: Wolfgang Seitz

Korábban arról is írtunk, hogy májusban a német hírszerző szolgálat szélsőségesnek minősítette az AfD-t.

Borítókép: Alice Weidel, az AfD pártelnöke (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekUkrajna

Néhány kérdés az ukrán nagykövethez

Bayer Zsolt avatarja

Ez Ukrajna valódi arca?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu