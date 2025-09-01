Az észak-rajna–vesztfáliai önkormányzati választások előtt ismét meghalt egy AfD-jelölt – immár a negyedik a tartományban. Legutóbb Blombergben az AfD közvetlen jelöltje, Ralph Lange hunyt el váratlanul. A város közlése szerint emiatt az adott választókerületben kiállított szavazólapok érvényüket vesztik, de az AfD jogosult új jelöltet állítani. Függetlenül attól, hogy ez sikerül-e vagy sem, szeptember 14-én a választást az érintett körzetben is megtartják majd – írja a WDR.
AfD politikusok sorozatos halála sokkolja Németországot
A német önkormányzati választások előtt ismét elhunyt egy AfD-jelölt, ezúttal Blombergben. Ralph Lange halála miatt több száz levélszavazat vált érvénytelenné és az érintett választókerületekben új szavazást tartanak majd. Az elmúlt napokban már Schwertében és Rheinbergben is hasonló eset történt. Már összesen négy AfD-jelölt halt meg rövid időn belül és eddig senki nem tett fel kérdéseket a gyanús halálesetek kapcsán.
Hasonló helyzet alakult ki Bad Lippspringében: 133 választó levélszavazati csomagja vált érvénytelenné. Ennek oka az AfD városi tanácsi jelöltjének, Stefan Berendesnek hirtelen halála. Itt először a helyi választási bizottságnak kell kijelölnie az elhunyt utódját. Ezt követően új levélszavazati csomagokat küldenek ki, és 133 választónak ismét le kell adnia a voksát – a városi tanácsra, a polgármesterre, a járási vezetőre és a járási közgyűlésre.
A már leadott szavazataik érvénytelenek.
Így már a négy AfD-jelölt halt meg a 2025-ös önkormányzati választáson.
Ki az a négy AfD jelölt, aki eddig meghalt?
- Blomberg: Ralph Lange
- Bad Lippspringe: Stefan Berendes
- Schwerte: Wolfgang Klinger
- Rheinberg: Wolfgang Seitz
Korábban arról is írtunk, hogy májusban a német hírszerző szolgálat szélsőségesnek minősítette az AfD-t.
Borítókép: Alice Weidel, az AfD pártelnöke (Fotó: AFP)
