AfD politikusok sorozatos halála sokkolja Németországot

Az észak-rajna–vesztfáliai önkormányzati választások előtt ismét meghalt egy AfD-jelölt – immár a negyedik a tartományban. Legutóbb Blombergben az AfD közvetlen jelöltje, Ralph Lange hunyt el váratlanul. A város közlése szerint emiatt az adott választókerületben kiállított szavazólapok érvényüket vesztik, de az AfD jogosult új jelöltet állítani. Függetlenül attól, hogy ez sikerül-e vagy sem, szeptember 14-én a választást az érintett körzetben is megtartják majd – írja a WDR.

Az AfD politikusok sorra halnak meg a német választások előtt

Fotó: YING TANG / NurPhoto